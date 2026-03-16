Об этом говорится в комментарии лидера фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давида Арахамии, который предоставила пресс-служба фракции "Украинской правде".

Интересно Мы проиграли битву за мысли, – ветеран честно сказал, что срочно надо менять в Украине

Как Арахамия объяснил слова Зеленского?

Давид Арахамия отметил, что в отношении слов президента по мобилизации нардепов есть крайне важный нюанс: есть то, что сказал президент, а есть определенные отрывки, слова, которые были произвольно интерпретированы.

Мы ознакомились со словами президента полностью. Он сказал, что депутат или работает, или воюет. Как и каждый гражданин Украины. Мы об этом говорили много раз, что сейчас в Украине ты или работаешь, платишь налоги, приносишь пользу обороне, или стоишь в обороне на фронте,

– пояснил глава фракции "Слуга народа".

Он отметил, что это понимают многие депутаты, и были определенные запросы от них о желании присоединиться к ВСУ. Но законодательство этого не позволяет.

"Есть отдельные коллеги, которые прикреплены в определенных подразделениях, ведут там какую-то работу, а в пленарные дни присутствуют в Раде. Но юридически они не военнослужащие, а депутаты парламента", – отметил Арахамия.

Депутат резюмировал, что, очевидно, имелось в виду, что президент готов проговаривать с парламентом законодательные изменения, которые позволят депутатам быть военнослужащими.

Как слова Зеленского были проинтерпретированы?