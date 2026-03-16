Об этом говорится в комментарии лидера фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давида Арахамии, который предоставила пресс-служба фракции "Украинской правде".
Как Арахамия объяснил слова Зеленского?
Давид Арахамия отметил, что в отношении слов президента по мобилизации нардепов есть крайне важный нюанс: есть то, что сказал президент, а есть определенные отрывки, слова, которые были произвольно интерпретированы.
Мы ознакомились со словами президента полностью. Он сказал, что депутат или работает, или воюет. Как и каждый гражданин Украины. Мы об этом говорили много раз, что сейчас в Украине ты или работаешь, платишь налоги, приносишь пользу обороне, или стоишь в обороне на фронте,
– пояснил глава фракции "Слуга народа".
Он отметил, что это понимают многие депутаты, и были определенные запросы от них о желании присоединиться к ВСУ. Но законодательство этого не позволяет.
"Есть отдельные коллеги, которые прикреплены в определенных подразделениях, ведут там какую-то работу, а в пленарные дни присутствуют в Раде. Но юридически они не военнослужащие, а депутаты парламента", – отметил Арахамия.
Депутат резюмировал, что, очевидно, имелось в виду, что президент готов проговаривать с парламентом законодательные изменения, которые позволят депутатам быть военнослужащими.
Как слова Зеленского были проинтерпретированы?
Владимир Зеленский во время встречи с журналистами отметил, что с начала полномасштабного вторжения некоторые депутаты хотели сложить мандат. Глава государства подчеркнул, что в военное время важно защищать государство, поэтому парламентарии должны или оставаться и работать в парламенте, или защищать страну с оружием в руках.
На слова президента отреагировал член комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский. Нардеп заявил, что считает подобное заявление президента политическим, а также предположил, что это вряд ли усилит мотивацию самих депутатов.
Стоит отметить, что по действующей Конституции и законом о народном депутате парламентарии не могут совмещать депутатскую деятельность с получением дополнительного вознаграждения за военную службу. Это означает, что любые изменения требуют или внесения поправок в Конституцию, или принятия соответствующего закона, который позволял бы депутатам законно служить в армии, одновременно сохраняя или складывая мандат.