Об этом Федор Вениславский рассказал в интервью NV. Член комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки сообщил, что происходит между Зеленским и нардепами. Добавим, что Вениславский является членом партии "Слуга народа".
Что происходит в Верховной Раде?
15 марта Владимир Зеленский намекнул, что народные избранники могут отправиться на фронт, если не будут голосовать в парламенте.
Я готов проговаривать с представителями парламента закон об изменениях в мобилизации, чтобы депутаты могли пойти на фронт,
– сказал он.
Федор Вениславский назвал это заявление политическим.
"Я думаю, что в условиях военного положения Конституция четко определяет невозможность прекращения полномочий Верховной Рады Украины, поэтому любые заявления относительно каких-то негативных последствий для депутатов, если они перестанут работать в Верховной Раде, я думаю, это политические заявления", – высказался он.
По его словам, вряд ли это усилит мотивацию депутатов. Ведь ключевая проблема в другом – это отсутствие системного откровенного диалога между представителями парламента, между фракцией большинства, правительством и Офисом президента.
По мнению Вениславского, следует обсуждать необходимость принятия определенных решений и приводить их обоснование. Например, внедрение кэшбеков на топливо вопреки дефициту бюджета.
Кто еще делал заявления о кризисе в парламенте?
Первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Андрей Мотовиловец считает, что нардепы боятся антикоррупционных органов, а потому не голосуют за некоторые законопроекты. Если раньше можно было рассчитывать на 180 депутатов, то теперь активное ядро – только 111.
"Усталость, умноженная на растерянность и страх, привела к тому, что аргументы о сборе голосов больше не работают. И у меня нет плана выхода из ситуации на сегодня", – сказал он.
Пресс-секретарь "Слуги народа" Юлия Палийчук в комментарии 24 Каналу высказалась, что трудности есть и они связаны с войной и общей усталостью. В то же время она опровергла заявление нардепа Александра Юрченко о том, что 50 – 60 депутатов от "Слуги народа" написали заявления о сложении мандата.
Заметим, что Мотовиловец приводил данные о том, что примерно 40 депутатов могут сложить мандаты.