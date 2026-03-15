Про це Федір Веніславський розповів в інтерв'ю NV. Член комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки повідомив, що відбувається між Зеленським і нардепами. Додамо, що Веніславський є членом партії "Слуга народу".

Що відбувається у Верховній Раді?

15 березня Володимир Зеленський натякнув, що народні обранці можуть вирушити на фронт, якщо не будуть голосувати в парламенті.

Я готовий проговорювати з представниками парламенту закон щодо змін до мобілізації, щоб депутати могли піти на фронт,

– сказав він.

Федір Веніславський назвав цю заяву політичною.

"Я думаю, що в умовах воєнного стану Конституція чітко визначає неможливість припинення повноважень Верховної Ради України, тому будь-які заяви щодо якихось негативних наслідків для депутатів, якщо вони перестануть працювати в Верховній Раді, я думаю, це політичні заяви", – висловився він.

За його словами, навряд чи це посилить мотивацію депутатів. Адже ключова проблема в іншому – це відсутність системного відвертого діалогу між представниками парламенту, між фракцією більшості, урядом і Офісом президента.

На думку Веніславського, слід обговорювати необхідність ухвалення певних рішень і наводити їхнє обґрунтування. Наприклад, впровадження кешбеків на пальне всупереч дефіциту бюджету.

Хто ще робив заяви про кризу в парламенті?