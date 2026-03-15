Про це в етері 24 Каналу розповіла журналістка NGL.media Марія Горбань, уточнивши, що торік було витрачено на надбавки за наукові ступені суддів з державної казни 123 мільйони гривень, а за останні 4 роки загальна сума становила 490.

Кожен 5-й суддя має доплати: хто перевіряє їхні дисертації?

В Україні 916 суддів отримають надбавки за наукові ступені. Серед них кандидати наук, доктори філософії, доктори юридичних наук. Зі слів журналістки, мовиться про кожного 5-го суддю в державі, бо всього станом на початок березня в судовій системі країни працює 4 767 суддів.

Виявилося, що у дисертаціях цих суддів зафіксований плагіат. Перевіркою наукових робіт протягом 10 років займається громадська організація "Дисергейт". Її фахівці зокрема викривали на плагіаті міністра освіти й науки України Оксена Лісового, голову комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій Сергія Бабака.

З 2025 року організація співпрацює з Громадською радою доброчесності (незалежний громадський орган, який сприяє Вищій кваліфікаційній комісії суддів в проведенні оцінювання чинних суддів та доборі кандидатів на посади суддів). Вони взялися за те, щоб системно перевіряти дисертації суддів, які проходять кваліфікаційне оцінювання або подаються на конкурси, аби перейти на вищу посаду.

Також перевіряють роботи тих, хто хоче стати суддею. Зі слів журналістки, сьогодні не можна сказати, що в Україні хтось системно цим займається на державному рівні, що є відповідна структура.

Плагіат виявлений у понад половині випадків з усього обсягу перевіреного "Дисергейтом" і ГРД. Він може бути меншою мірою, а буває, що до 20% плагіату, або знаходять уривки по декілька сторінок з чужої наукової роботи,

– розповіла Марія Горбань.

Кейс судді Соловйова: чим вразив у своїй роботі?

Найгучнішим кейсом, зі слів журналістки Горбань, стала робота судді Ярмолинецького районного суду Хмельниччини Андрія Соловйова. У своїй кандидатській, яку він захистив у Львівському національному університеті імені Франка, він написав таке: "Не слід робити наголос на жінці як на особі, здатній виносити імплантований людський зародок, оскільки дослідження німецьких вчених доводять, що чоловіки також здатні виконувати цю функцію".

Виявилося, що це уривок з російського видання "Літературна газета" (випуску за 1986 рік). Керівниця "Дисергейту" Світлана Благодєтєлєва-Вовк констатує, що попри те, що більша частина наукових робіт містить плагіат, є ще дуже багато питань до якості цих дисертацій.

Виглядає все так, що ці роботи пишуть просто для галочки, аби захиститися й отримувати доплати за науковий ступінь. Це питання не про внесок в українську науку, а про те, як заробляти більше грошей, покращити своє фінансове становище, хоча зарплати у суддів важко назвати малими. Вони дуже високі,

– наголосила Марія Горбань.

Захистивши кандидатську, судді отримують щомісячну надбавку до зарплати у розмірі 15%, якщо захистили докторську дисертацію – 20%. Зі слів журналістки, суддя загального місцевого суду (районний, міський) отримує в середньому 100 тисяч гривень зарплати, тож кожного місяця, якщо має науковий ступінь, отримує ще додатково 15 – 20 тисяч.

