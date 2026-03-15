Об этом в эфире 24 Канала рассказала журналистка NGL.media Мария Горбань, уточнив, что в прошлом году было потрачено на надбавки за научные степени судей из государственной казны 123 миллиона гривен, а за последние 4 года общая сумма составляла 490.

Каждый 5-й судья имеет доплаты: кто проверяет их диссертации?

В Украине 916 судей получат надбавки за научные степени. Среди них кандидаты наук, доктора философии, доктора юридических наук. По словам журналистки, говорится о каждом 5-м судье в государстве, потому что всего по состоянию на начало марта в судебной системе страны работает 4 767 судей.

Оказалось, что в диссертациях этих судей зафиксирован плагиат. Проверкой научных работ в течение 10 лет занимается общественная организация "Дисергейт". Ее специалисты в частности разоблачали на плагиате министра образования и науки Украины Оксена Лисового, председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций Сергея Бабака.

С 2025 года организация сотрудничает с Общественным советом добропорядочности (независимый общественный орган, который способствует Высшей квалификационной комиссии судей в проведении оценки действующих судей и отборе кандидатов на должности судей). Они взялись за то, чтобы системно проверять диссертации судей, которые проходят квалификационное оценивание или подаются на конкурсы, чтобы перейти на высшую должность.

Также проверяют работы тех, кто хочет стать судьей. По словам журналистки, сегодня нельзя сказать, что в Украине кто-то системно этим занимается на государственном уровне, что есть соответствующая структура.

Плагиат обнаружен в более половины случаев из всего объема проверенного "Дисергейтом" и ОСД. Он может быть в меньшей степени, а бывает, что до 20% плагиата, или находят отрывки по несколько страниц из чужой научной работы,

– рассказала Мария Горбань.

Кейс судьи Соловьева: чем поразил в своей работе?

Самым громким кейсом, по словам журналистки Горбань, стала работа судьи Ярмолинецкого районного суда Хмельницкой области Андрея Соловьева. В своей кандидатской, которую он защитил во Львовском национальном университете имени Франко, он написал следующее: "Не следует делать упор на женщине как на лице, способной выносить имплантированный человеческий зародыш, поскольку исследования немецких ученых доказывают, что мужчины также способны выполнять эту функцию".

Оказалось, что это отрывок из российского издания "Литературная газета" (выпуска за 1986 год). Руководитель "Дисергейта" Светлана Благодетелева-Вовк констатирует, что несмотря на то, что большая часть научных работ содержит плагиат, есть еще очень много вопросов к качеству этих диссертаций.

Выглядит все так, что эти работы пишут просто для галочки, чтобы защититься и получать доплаты за научную степень. Это вопрос не о вкладе в украинскую науку, а о том, как зарабатывать больше денег, улучшить свое финансовое положение, хотя зарплаты у судей трудно назвать малыми. Они очень высокие,

– отметила Мария Горбань.

Защитив кандидатскую, судьи получают ежемесячную надбавку к зарплате в размере 15%, если защитили докторскую диссертацию – 20%. По словам журналистки, судья общего местного суда (районный, городской) получает в среднем 100 тысяч гривен зарплаты, поэтому каждый месяц, если имеет научную степень, получает еще дополнительно 15 – 20 тысяч.

