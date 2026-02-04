Об этом стало известно во время заседания в составе коллегии Высшей квалификационной комиссии судей Украины.

Как объяснила кандидат свои поездки в Россию и авто с меньшей стоимостью?

Во время собеседования комиссия отметила успешное выполнение кандидатом письменных тестов и практического задания, однако возникли серьезные вопросы относительно ее добродетели.

В частности, Родригес приобрела два автомобиля за сумму, что значительно ниже рыночной: Skoda Oktavia 2008 года за 730 долларов и Porsche Cayenne 2008 года за 1 660 долларов. На вопрос комиссии она объяснила, что продавцы снизили цену, а она действовала как рядовой гражданин и не намеревалась скрывать сумму.

Также члены комиссии отметили несоответствия в декларациях добродетели. В документах кандидат отметила, что с 2014 года не посещала Россию и оккупированный Крым, хотя по данным пограничной службы поездки состоялись в 2018 и 2019 годах. Родригес объяснила это семейными обстоятельствами и "забвением".

Кандидат также проходила службу в ВСУ после начала полномасштабного вторжения, а к началу 2025 года сообщила об увольнении. Из-за сомнительных данных в декларациях и несоответствия по поездкам Высшая квалификационная комиссия судей отклонила кандидатуру Натальи Родригес на должность судьи апелляционного суда.

