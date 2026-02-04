Про це стало відомо під час засідання у складі колегії Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Як пояснила кандидатка свої поїздки у Росію та авто з меншою вартістю?

Під час співбесіди комісія відзначила успішне виконання кандидаткою письмових тестів та практичного завдання, однак виникли серйозні питання щодо її доброчесності.

Зокрема, Родрігес придбала два автомобілі за суму, що значно нижча за ринкову: Skoda Oktavia 2008 року за 730 доларів і Porsche Cayenne 2008 року за 1 660 доларів. На запитання комісії вона пояснила, що продавці знизили ціну, а вона діяла як пересічний громадянин і не мала наміру приховувати суму.

Також члени комісії зауважили невідповідності у деклараціях доброчесності. У документах кандидатка зазначила, що з 2014 року не відвідувала Росію та окупований Крим, хоча за даними прикордонної служби поїздки відбулися у 2018 та 2019 роках. Родрігес пояснила це сімейними обставинами та "забуттям".

Кандидатка також проходила службу в ЗСУ після початку повномасштабного вторгнення, а до початку 2025 року повідомила про звільнення. Через сумнівні дані у деклараціях та невідповідності щодо поїздок Вища кваліфікаційна комісія суддів відхилила кандидатуру Наталії Родрігес на посаду судді апеляційного суду.

