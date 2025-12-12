Навколо діяльності судді виникає багато питань. Про це повідомила громадська організація "Фундація DEJURE", передає 24 Канал.

Що відомо про рішення суду?

У Верховному Суді пояснили, що ухвалили принципове рішення щодо повторного оцінювання суддів. На їхню думку, комісія не мала права вдруге оцінювати Отрош, адже Вища рада правосуддя ще у 2021 році направила президентові подання про її призначення на підставі попереднього оцінювання, проведеного у 2018 – 2019 роках. Тоді, незважаючи на негативний висновок громадськості, комісія визнала суддю такою, що відповідає посаді.

Зверніть увагу! У 2023 році новий склад комісії вирішив, що процедура була незавершеною, і розпочав її спочатку. У 2024 році вона дійшла висновку, що суддя не відповідає посаді, а Вища рада правосуддя підтримала рішення про звільнення.

Велика палата скасувала ці висновки, наголосивши, що повторне оцінювання суперечить принципу юридичної визначеності, тобто не може бути одночасно двох протилежних рішень щодо одного судді – має діяти лише одне остаточне.

У суді також зазначили, що така практика могла б створити ризики для України у справах в Європейському суді з прав людини.

У громадській організації зазначають, що рішення може стати небезпечним прецедентом, адже відкриває можливість для масового поновлення суддів із сумнівною репутацією. Там також нагадали, що навколо діяльності Отрош виникало чимало питань.

За даними Громадської ради доброчесності, вона володіє дорогим майном, яке не підтверджене офіційними доходами, неодноразово відвідувала окупований Крим, а після початку повномасштабної війни публікувала фото із Санкт-Петербурга.

Крім того, вона є донькою колишньої голови Печерського суду Києва – також Інни Отрош, яка після Революції Гідності втекла до Криму та була люстрована.

