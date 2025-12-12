Вокруг деятельности судьи возникает много вопросов. Об этом сообщила общественная организация "Фонд DEJURE", передает 24 Канал.

Что известно о решении суда?

У Верховном Суде объяснили, что приняли принципиальное решение о повторном оценивании судей. По их мнению, комиссия не имела права второй раз оценивать Отрош, ведь Высший совет правосудия еще в 2021 году направил президенту представление о ее назначении на основании предварительного оценивания, проведенного в 2018 – 2019 годах. Тогда, несмотря на негативное заключение общественности, комиссия признала судью такой, соответствующей должности.

Обратите внимание! В 2023 году новый состав комиссии решил, что процедура была незавершенной, и начал ее сначала. В 2024 году она пришла к выводу, что судья не соответствует должности, а Высший совет правосудия поддержал решение об увольнении.

Большая палата отменила эти выводы, отметив, что повторное оценивание противоречит принципу юридической определенности, то есть не может быть одновременно двух противоположных решений по одному судье – должно действовать только одно окончательное.

В суде также отметили, что такая практика могла бы создать риски для Украины по делам в Европейском суде по правам человека.

В общественной организации отмечают, что решение может стать опасным прецедентом, ведь открывает возможность для массового восстановления судей с сомнительной репутацией. Там также напомнили, что вокруг деятельности Отрош возникало немало вопросов.

По данным Общественного совета добропорядочности, она владеет дорогим имуществом, которое не подтверждено официальными доходами, неоднократно посещала оккупированный Крым, а после начала полномасштабной войны публиковала фото из Санкт-Петербурга.

Кроме того, она является дочерью бывшей председателя Печерского суда Киева – также Инны Отрош, которая после Революции Достоинства сбежала в Крым и была люстрирована.

