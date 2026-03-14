В ефірі Вечір.LIVE Юрченко наголосив, що 50 – 60 депутатів від "Слуги народу" написали заяви про складання мандату.

Чи правда, що десятки "слуг" хочуть відмовитися від депутатських крісел?

За його словами, причини такого рішення низки депутатів різні. Це й тривала каденція, втома, низька заробітна плата у розмірі 50 тисяч гривень тощо.

У коментарі 24 Каналу речниця "Слуги народу" Юлія Палійчук заявила, що висловлювання Олександра Юрченка про ситуацію у фракції не відповідають дійсності.

Хочу нагадати, що Олександр Юрченко не є членом нашої фракції, він був виключений зі "Слуги Народу" ще в 2020 році. Тому він не може володіти якимись даними, чи бути достатньо поінформованим, щоб давати подібні оцінки,

– наголосила Палійчук.

Водночас вона визнала, що проблеми є, їх частково озвучив в інтерв'ю перший заступник голови фракції Андрій Мотовиловець. Вони пов'язані з війною, загальною втомою.

Речниця "Слуг" зауважила, що ситуація не є простою, але вона під контролем і точно не така як говорить нардеп Юрченко.

Допоки йде війна, Верховна Рада має приймати потрібні для нашої оборони та євроінтеграції закони, це розуміють усі у фракції. Будемо працювати над вирішенням існуючих проблем для того, щоб Верховна Рада повернулася до звичного режиму роботу,

– заявила представниця правлячої партії.

