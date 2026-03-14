В эфире Вечер.LIVE Юрченко отметил, что 50 – 60 депутатов от "Слуги народа" написали заявления о сложении мандата.

Правда ли, что десятки "слуг" хотят отказаться от депутатских кресел?

По его словам, причины такого решения ряда депутатов разные. Это и длительная каденция, усталость, низкая заработная плата в размере 50 тысяч гривен и тому подобное.

В комментарии 24 Каналу пресс-секретарь "Слуги народа" Юлия Палийчук заявила, что высказывания Александра Юрченко о ситуации во фракции не соответствуют действительности.

Хочу напомнить, что Александр Юрченко не является членом нашей фракции, он был исключен из "Слуги народа" еще в 2020 году. Поэтому он не может обладать какими-то данными, или быть достаточно информированным, чтобы давать подобные оценки,

– отметила Палийчук.

В то же время она признала, что проблемы есть, их частично озвучил в интервью первый заместитель председателя фракции Андрей Мотовиловец. Они связаны с войной, общей усталостью.

Пресс-секретарь "Слуг" заметила, что ситуация не является простой, но она под контролем и точно не такая как говорит нардеп Юрченко.

Пока идет война, Верховная Рада должна принимать нужные для нашей обороны и евроинтеграции законы, это понимают все во фракции. Будем работать над решением существующих проблем для того, чтобы Верховная Рада вернулась к привычному режиму работу,

– заявила представительница правящей партии.

