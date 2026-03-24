На цю інформацію відреагували в парламенті. Детальніше про це розповіло джерело Укрінформу серед народних депутатів.

Чи справді в урядовому кварталі можливі провокації, й чи працюватимуть депутати?

За словами одного з депутатів від "Слуги народу", жодних підтверджень підготовки таких інцидентів немає, а сам урядовий квартал перебуває під посиленою охороною ще з початку повномасштабної війни.

Вперше чую про якісь провокації в урядовому кварталі,

– підкреслив він.

Йдеться про жорсткий контроль доступу для всіх, включно з депутатами, держслужбовцями, журналістами та місцевими жителями. Тому, на його думку, силові структури просто не допустили б подібних ситуацій.

Парламент, як зазначається, працює у звичному режимі, і наразі не розглядається ані скасування найближчого засідання, ані зрив пленарного тижня.

Також депутат спростував чутки про нібито масову відмову близько 60 народних обранців відвідувати Раду, зауваживши, що проблеми з явкою траплялися в усіх скликаннях, але такі цифри виглядають необґрунтованими.

За його словами, більшість колег перебуває на робочих місцях і планує брати участь у засіданні.

У нашій країні все швидко змінюється, але наразі підстав для скасування всього пленарного тижня я не бачу,

– сказав він.

24 Канал звернувся по офіційний коментар щодо ситуації до голови пресслужби Апарату ВР, а також запитав про становище в Раді у самих нардепів. У разі отримання відповіді – ми неодмінно повідомимо.

