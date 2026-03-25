Про це пишуть нардепи Олександр Федієнко та Ярослав Железняк.
Чи відбудеться пленарне засідання ВР 25 березня?
Сьогодні, 25 березня, у Верховної Ради спостерігається низька явка народних депутатів. У сесійній залі станом на ранок присутній лише 171 парламентар – це було визначено сигнальним голосуванням. Однак для ухвалення рішень та підтримки законопроєктів необхідно щонайменше 226 голосів.
Федієнко додав, що зранку в урядовому кварталі було малолюдно – здебільшого там перебували журналісти, тоді як сама зала засідань тривалий час залишилась майже порожньою. Втім, ситуація поступово змінюється – депутати починають займати свої робочі місця.
На порядку денному – розгляд важливих соціальних ініціатив. Зокрема мовиться про законопроєкт №13155, який передбачає скасування оплати комунальних послуг для зруйнованих будівель, а також №14104 – щодо забезпечення безкоштовної освіти для дітей, які постраждали внаслідок війни.
Окремі медіа звертають увагу на напруження у взаємодії між урядом та парламентом. Лунали заяви, що без належної комунікації з Верховною Радою урядові законодавчі ініціативи можуть не отримати підтримки в залі.
Об 11:07 Верховна Рада все ж таки запрацювала – зібралося достатньо нардепів для голосування.
Що відомо про відмову "слуг" йти на засідання?
Окремі нардепи повідомили, що частина парламентарів із фракції "Слуга Народу" та "Довіра" нібито не планують приходити на засідання парламенту 25 березня.
Це пов'язують із побоюванням можливих провокацій та тиску в урядовому кварталі.
Тоді як інші нардепи запевняють, що силові структури подбали про безпеку урядового кварталу.
Згодом депутат спростував чутки про нібито побоювання провокацій та відмову парламентарів відвідувати Раду.