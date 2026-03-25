Про це пишуть нардепи Олександр Федієнко та Ярослав Железняк.

Чи відбудеться пленарне засідання ВР 25 березня?

Сьогодні, 25 березня, у Верховної Ради спостерігається низька явка народних депутатів. У сесійній залі станом на ранок присутній лише 171 парламентар – це було визначено сигнальним голосуванням. Однак для ухвалення рішень та підтримки законопроєктів необхідно щонайменше 226 голосів.

Федієнко додав, що зранку в урядовому кварталі було малолюдно – здебільшого там перебували журналісти, тоді як сама зала засідань тривалий час залишилась майже порожньою. Втім, ситуація поступово змінюється – депутати починають займати свої робочі місця.

На порядку денному – розгляд важливих соціальних ініціатив. Зокрема мовиться про законопроєкт №13155, який передбачає скасування оплати комунальних послуг для зруйнованих будівель, а також №14104 – щодо забезпечення безкоштовної освіти для дітей, які постраждали внаслідок війни.

Окремі медіа звертають увагу на напруження у взаємодії між урядом та парламентом. Лунали заяви, що без належної комунікації з Верховною Радою урядові законодавчі ініціативи можуть не отримати підтримки в залі.

Об 11:07 Верховна Рада все ж таки запрацювала – зібралося достатньо нардепів для голосування.

