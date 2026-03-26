Як коментують новий закон №13347?

Після затвердження народними депутами закону, який передбачає обов'язкову військову службу для тих, хто хоче працювати в державних структурах, в мережі виникло бурхливе обговорення змін. Зокрема, свою думку висловив заступник командира Третього армійського корпусу Максим Жорін в телеграмі.

Дивіться також Менше бюрократії в правах дітей і фінансова підтримка на дороги: які нові закони підтримала Рада

Військовий зазначив, що ухвалена депутатами зміна є правильною, хоча й запрацює вона, ймовірно, лише через рік після припинення або скасування воєнного стану.

Наразі ж Жорін запропонував законодавчу зміну, яка б дозволила ветеранам війни першочергово обіймати посади на державній службі. Звичайно за умови, що вони пройшли б конкурс та мали б відповідні навички.

Ось це буде про реальну повагу і вдячність учасникам бойових дій з боку держави,

– зауважив Максим Жорін.

Мова йде про закон, який передбачає обов'язкову військову службу в визначених випадках. Крім того, як пише Верховна Рада, законодавці підтримали цим документом створення спеціальних центрів підготовки. Рішення підтримали 263 депутати.

Як молодь планують готувати до оборони України?