Соответствующую информацию сообщил временно исполняющий обязанности заместителя начальника Киевского городского ТЦК и СП Валерий Кравченко, передает "Новости.LIVE".

Какова ситуация с мобилизацией в Украине?

В рамках недавнего заседания Временной следственной комиссии Верховной Рады Валерий Кравченко заявил, что в течение последних четырех месяцев количество групп оповещения ТЦК и СП в столице выросло ориентировочно на 40%.

По его словам, такие меры непосредственно связаны с требованиями по повышению эффективности мобилизационных мероприятий. В то же время точное количество соответствующих групп исполняющий обязанности называть отказался.

Добровольцы почти закончились, мобилизация происходит всеми возможными и предусмотренными действующим законодательством способами,

– сказал он.

Представитель заверил, что для этого привлечены представители полиции и групп оповещения, которые работают в форме и с нагрудными камерами, поэтому все неправомерные действия могут быть проверены правоохранительными органами.

В то же время он уточнил, что в прошлом году в ТЦК расформировали роты охраны и создали отдельные взводы охраны и оповещения, и впоследствии численность подразделений оповещения увеличили в соответствии с действующими приказами.

О чем еще сообщили на заседании?

Валерий Кравченко констатировал, что повестки могут вручать в общественных местах, а также по месту жительства или работы. Чиновник отметил, что такие мероприятия проводят совместно с правоохранителями в условиях военного положения.

По его мнению, действия военнослужащих ТЦК не нарушают закон, когда речь идет о вручении повесток в общественных местах. Он заверил, что все подобные мероприятия осуществляются согласно действующему украинскому законодательству.

Какие проблемы фиксируют?

Недавно руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов заявил о критической необходимости продолжения мобилизационных мероприятий. По его словам, альтернативных вариантов для сохранения государства по состоянию на сейчас нет.

В Верховной Раде несколько дней назад зарегистрировали законопроекты №15233 и №15234, которые предусматривают новые правила демобилизации и прохождения военной службы во время военного положения, в частности поэтапную модель.

В то же время рассматривают масштабную реформу территориальных центров комплектования. Согласно предложениям, сейчас предлагают переход к полностью цифровой модели мобилизации и контроль за действиями должностных лиц.