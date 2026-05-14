Наразі проводиться перевірка та після неї вже буде надана вся необхідна правова оцінка. Про це повідомили в поліції Одещини.

Що відомо про події в Одесі?

В Одесі поліція встановлює обставини конфлікту, який стався ввечері 14 травня на вулиці Сонячній у Приморському районі. За інформацією правоохоронців, дільничні офіцери під час перевірки документів у перехожого з'ясували, що чоловік перебуває у розшуку як військовий, який самовільно залишив військову частину.

Місцеві телеграм-канали повідомляють, що у конфлікт втрутилися місцеві мешканці, намагаючись перешкодити затриманню. Ситуація швидко переросла у штовханину, після чого правоохоронці застосували газовий балончик, щоб припинити агресивні дії однієї з учасниць.

Згодом на підсилення до поліцейських, які супроводжували військового в СЗЧ, прибули додаткові екіпажі. Водночас місцеві жителі намагалися заблокувати їхній проїзд і перешкодити подальшим діям правоохоронців.

У поліції підтвердили, що під час спроби затримати чоловіка для подальшої передачі представникам Військової служби правопорядку у ситуацію втрутилася група громадян. За словами правоохоронців, люди почали блокувати рух службового автомобіля та перешкоджати діям поліцейських. Крім того, один із найактивніших учасників конфлікту металевим ланцюгом пошкодив службове авто поліції.

Для стабілізації ситуації на місце прибули додаткові екіпажі патрульної поліції, бійці підрозділу ТОР та слідчо-оперативна група. Наразі кількох учасників події доставили до територіального підрозділу поліції для встановлення всіх обставин інциденту та надання пояснень. Після завершення перевірки правоохоронці обіцяють надати події правову кваліфікацію.

Що потрібно знати про СЗЧ?

Самовільне залишення частини (СЗЧ) – це коли військовослужбовець без дозволу залишає місце служби або не повертається з відпустки, лікування чи відрядження у встановлений термін. Під час воєнного стану це вважається кримінальним правопорушенням.

Якщо відсутність триває понад три доби, зазвичай відкривають кримінальне провадження. За СЗЧ в умовах війни передбачено покарання від 5 до 10 років позбавлення волі, а також припинення грошових виплат на час відсутності.

Водночас військові, які вперше вчинили СЗЧ, можуть добровільно повернутися на службу без реального ув'язнення. Для цього потрібно звернутися до правоохоронців або суду із заявою про намір продовжити службу та отримати згоду командира. Остаточне рішення ухвалює суд.

Які інші випадки в Україні траплялися за участі ТЦК та поліції?

В Україні останнім часом сталося кілька резонансних інцидентів, пов'язаних із територіальними центрами комплектування та правоохоронцями. Зокрема, у Хмельницькому чоловік у камуфляжі увірвався до приміщення ТЦК з битою та вимагав звільнити свого сина, заявляючи, що того нібито побили. У самому ТЦК інформацію про побиття спростували та повідомили, що військовозобов'язаний підозрюється у самовільному залишенні місця транспортування до навчального центру.

Ще один інцидент стався у Міжгір'ї на Закарпатті, де біля будівлі Хустського районного ТЦК і СП пролунала стрілянина. За попередніми даними, військові відкрили вогонь після того, як натовп почав штурмувати будівлю.

Також 4 травня у Дніпрі чоловік розпочав стрілянину по групі оповіщення. Унаслідок інциденту двоє військовослужбовців отримали поранення. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події та вирішують питання щодо правової кваліфікації.