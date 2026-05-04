Про це повідомила поліція міста Дніпра.

Дивіться також Військові нібито побили 17-річного мотоцикліста на Рівненщині: що кажуть у поліції і ТЦК

Деталі стрілянини у Дніпрі

За попередніми даними поліції, стрілянина 4 травня сталась у Соборному районі міста. Постріли пролунали під час заходів оповіщення.

Внаслідок інциденту поранення дістали двоє військовослужбовців ТЦК та СП. Деталі події з'ясовують правоохоронці.

Всі обставини інциденту встановлюються, вирішується питання щодо надання події правової кваліфікації,

– додали поліцейські.

Останні інциденти з військовими ТЦК

На Рівненщині розслідують побиття 17-річного мотоцикліста. За словами постраждалого, його начебто побили представники ТЦК та СП. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом побиття, а у ТЦК заявили про початок службової перевірки та співпрацю з поліцією.

На Черкащині днями зіткнулись два автомобілі. Правоохоронці встановлюють обставини ДТП, внаслідок якої загинули троє людей, в тому числі двоє військовослужбовців ТЦК.

На Рівненщині менш ніж за добу пошуків затримали чоловіка, який відкрив вогонь по групі оповіщення. Внаслідок стрілянини тоді постраждали військовий та поліцейський. Підозрюваний переховувався у підвалі покинутої будівлі в селі Верба. У нього вилучили автомат, боєприпаси та гранату.