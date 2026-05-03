Деталі передає 24 Канал.

Чи правда, що у Львові затримали озброєних людей 3 травня?

В одному з телеграм-каналів написали, що на вулиці Пантелеймона Куліша у Львові багато поліції і там затримали людей зі зброєю.

Речниця поліції Львівщини Аліна Подрейко в коментарі 24 Каналу повідомила: інформація про наявність зброї не підтвердилася, адже небезпечних предметів виявлено не було.

Втім, правоохоронці встановили, що між двома громадянами виник конфлікт. Наразі учасників інциденту доставляють до Львівського районного управління поліції №1, щоб встановити всі обставини.

Додамо, що вказана вулиця – одна з центральних, вона йде до оперного театру.

2 травня ЗМІ написали про стрілянину у Львові

Інцидент нібито стався в мікрорайоні Рясне біля торгівельного центру. Та поліція не підтвердила стрілянину.

Правоохоронці опитали охорону магазину, перехожих і місцевих. Але вони не чули ані 6 пострілів, про які писали в мережі, ані крики.