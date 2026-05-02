Інформація про стрільбу біля ТЦ Сільпо у Рясному не підтвердилася. Про це Суспільному повідомила речниця Головного управління Національної поліції у Львівській області Аліна Подрейко.

Чи була стрілянини у мікрорайоні Рясне?

Співробітники поліції провели детальне опитування місцевих мешканців, перехожих та працівників охорони магазину. Ніхто з опитаних не підтвердив факт стрільби.

Нагадаємо, що раніше місцеві пабліки, зокрема, телеграм-канал "Типовий Львів", писали, що на вулиці міста було чути багато пострілів і криків людей.

Зазначалося, що чоловік в плащі зі зброєю у руці біг у напрямку зупинки, а від нього тікали люди.

Джерела Суспільного у правоохоронних органах спершу підтвердили, що у мікрорайоні Рясне лунали постріли. Зазначалося, що на місці працюють правоохоронці.

У місцевій спільноті "Рясне онлайн" люди писали про те, що біля "Сільпо" багато поліцейських машин.

Також повідомлялося, що стрільця, буцімто, спіймали і затримали правоохоронці. Він нібито був у чорному плащі, достатньо великої тілобудови. Попередньо, інцидент трапився на Шевченка, 366.

Інформацію про затримання стрільця спершу підтвердили у правоохоронних органах для "Новин. Live". Вже пізніше надійшло спростування стрілянини.

Зауважимо, що останнім часом в Україні почастішали випадки стрілянини у громадських місцях.

Так, 1 травня у Святошинському районі Києва 46-річний чоловік здійснив кілька пострілів, перебуваючи за кермом автомобіля Volkswagen Caddy. Постраждалих внаслідок інциденту немає. Поліція відкрила справу за фактом хуліганства.

29 квітня на Рівненщині чоловік відкрив вогонь з автомата по групі оповіщення. Поранення отримали військовий і поліцейський. Інцидент стався близько 17:00 у селі Верба, коли правоохоронці хотіли перевірити документи у чоловіка з велосипедом. Уже 30 квітня ввечері нападника затримали – він ховався в підвалі покинутої хати. У нього вилучили автомат, боєприпаси та гранату.

26 квітня ввечері в метро Харкова на станції "Історичний музей" 20-річний чоловік у стані сп'яніння вистрілив угору зі стартового пістолета. Ніхто не постраждав. Його затримали, відкрито справу за хуліганство.

Легалізація зброї для цивільних – необхідність чи загроза

Після теракту в Києві, під час якого загинули люди, в Україні знову обговорюють легалізацію зброї.

Частина експертів вважає, що це може підвищити безпеку, інші – що навпаки збільшить ризики.

Операційний менеджер аналітичного центру Henry Jackson Society Микола Кузьмін у коментарі 24 Каналу заявив, що масове володіння зброєю створює ілюзію безпеки і може призвести до більшої кількості злочинів

Він порівняв ситуацію з США, де, за його словами, у цивільних на руках більше зброї і більше інцидентів із її використанням.

Кузьмін також зазначив, що в Україні вже багато нелегальної зброї через війну та її масову видачу на початку вторгнення. Точного обліку немає, тому невідомо, скільки її на руках у населення.

На його думку, перш ніж говорити про легалізацію, потрібно створити реєстр, поставити зброю на облік і посилити контроль. Інакше це може призвести не лише до зростання злочинності, а й до потрапляння зброї на чорний ринок.