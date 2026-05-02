Попередньо, під час дорожнього руху між водіями стався конфлікт. Про це повідомила поліція.

Що відомо про стрілянину у Києві 2 травня?

У️ ході сутички один із водіїв здійснив декілька пострілів з пістолета. Потерпілих немає. Наразі із обома учасниками конфлікту спілкуються правоохоронці.

У мережі тим часом поширюють відео інциденту. Там зазначають, що стрілка обеззброїли очевидці подій.

Агресивного водія обеззброїли: дивіться відео

Нагадаємо, що 1 травня сталася стрілянина у Святошинському районі Києва. За попередніми даними, чоловік за кермом Volkswagen Caddy зробив кілька пострілів просто з автомобіля, після чого поїхав з місця події. На щастя, ніхто не постраждав.

Поліція одразу оголосила спеціальну операцію, у ході якої підозрюваного затримали. Ним виявився 46-річний місцевий мешканець. Під час обшуку його автомобіля зброї не знайшли. Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом хуліганства.

Масовий розстріл людей 18 квітня: що відомо

Теракту у Голосіївському районі передував тривалий конфлікт між стрільцем і його сусідом, який у день нападу переріс у насильство.

Як повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, під час сварки чоловік спочатку відкрив вогонь із травматичного пістолета біля під'їзду. Потім він повернувся до квартири, взяв карабін, підпалив житло і вийшов на вулицю вже з бойовою зброєю. Далі нападник почав стріляти по перехожих, а згодом захопив заручників у супермаркеті.

Унаслідок стрілянини загинули семеро людей, ще кілька отримали поранення, серед них – дитина.

За даними слідства, стрілець – Дмитро Васильченков – під час подій записував усе на диктофон, ймовірно, щоб використати записи як "докази" у суді.

Також встановлено, що дозвіл на зброю він отримав на підставі медичної довідки з приватної клініки, і зараз перевіряють, наскільки якісним було обстеження.

Голова Нацполіції Іван Вигівський повідомив, що підозрюваному 58 років, він уродженець Москви, служив в Україні з 1992 року, а після виходу на пенсію певний час жив у Росії, згодом повернувся і оселився в Україні.

Окремо розслідують дії двох правоохоронців, які під час нападу не допомогли людям і втекли з місця події – їм уже оголосили підозру у службовій недбалості.