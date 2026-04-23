Про це розповів голова Національної поліції України Іван Вигівський в інтерв'ю "РБК-Україна".
Чому у Васильченкова не забрали зброю?
У 2023 році щодо Дмитра Васильченкова відкрили кримінальне провадження за фактом нанесення легких тілесних ушкоджень, однак згодом сторони примирилися в суді. За словами Івана Вигівського, фігурант мав конфліктний характер, а можливі психічні розлади ще має встановити експертиза.
Саме в цій ситуації у нього спочатку був словесний конфлікт, який переріс у стрілянину і, я думаю, він втратив самоконтроль. Хоча, якщо говорити про зброю, дозвіл на яку він отримав у 2020 році, то всі відповідні документи, медичні, в тому числі, є,
– пояснив голова Нацполіції.
Він додав, що правоохоронці вже встановили клініку, де Васильченков проходив медогляд, і отримали довідку форми 127/о, яка підтверджує відсутність протипоказань для отримання зброї.
Водночас Вигівський зазначив, що наразі перевіряється, чи могла ця довідка бути купленою.
За словами поліції, дозвіл на зброю було видано до відкриття провадження, а судимості у чоловіка не було, оскільки справу закрили через примирення сторін. У разі призначення покарання, наприклад штрафу, зброю могли б вилучити.
Цікаво! Психологиня Олена Шершньова розповіла 24 Каналу, що на такі дії стрільця могли спровокувати ворожі спецслужби, адже чоловік перебував у важкому психологічному стані. За її словами, у випадку Васильченкова можна говорити навіть про ознаки параноїдального психозу: стиль його дописів, висловлені там ідеї та його останній вчинок свідчать про ймовірну втрату зв’язку з реальністю.
Ким був київський терорист?
Відомо, що теракту в Києві передував побутовий конфлікт між нападником і його сусідом. Під час сварки чоловік вистрілив у опонента з травматичної зброї, після чого повернувся до помешкання та взяв іншу зброю. Від моменту, коли зловмисник залишив будинок, до захоплення заручників у супермаркеті минуло близько десяти хвилин.
Сам 58-річний Дмитро Васильченков називав себе генералом російської армії. Він використовував абревіатуру "ВДВ" в електронних адресах, а також мав акаунт у Facebook під назвою "Бахмут В.Д.В.", де публікував антиукраїнські та антисемітські дописи.
Тим часом батько стрільця виявився громадянином Росії та полковником у відставці: він служив у Рязанському командному училищі ВДВ. Там чоловік очолював наукову школу та працював професором кафедри автомобільної техніки.