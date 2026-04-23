Об этом рассказал глава Национальной полиции Украины Иван Выговский в интервью "РБК-Украина".

Почему у Васильченкова не забрали оружие?

В 2023 году в отношении Дмитрия Васильченкова открыли уголовное производство по факту нанесения легких телесных повреждений, однако впоследствии стороны примирились в суде. По словам Ивана Выговского, фигурант имел конфликтный характер, а возможные психические расстройства еще должна установить экспертиза.

Именно в этой ситуации у него сначала был словесный конфликт, который перерос в стрельбу и, я думаю, он потерял самоконтроль. Хотя, если говорить об оружии, разрешение на которое он получил в 2020 году, то все соответствующие документы, медицинские, в том числе, есть,

– пояснил глава Нацполиции.

Он добавил, что правоохранители уже установили клинику, где Васильченков проходил медосмотр, и получили справку формы 127/о, которая подтверждает отсутствие противопоказаний для получения оружия.

В то же время Выговский отметил, что сейчас проверяется, могла ли эта справка быть купленной.

По словам полиции, разрешение на оружие было выдано до открытия производства, а судимости у мужчины не было, поскольку дело закрыли из-за примирения сторон. В случае назначения наказания, например штрафа, оружие могли бы изъять.

Интересно! Психолог Елена Шершнева рассказала 24 Каналу, что на такие действия стрелка могли спровоцировать вражеские спецслужбы, ведь мужчина находился в тяжелом психологическом состоянии. По ее словам, в случае Васильченкова можно говорить даже о признаках параноидального психоза: стиль его сообщений, высказанные там идеи и его последний поступок свидетельствуют о вероятной потере связи с реальностью.

Кем был киевский террорист?