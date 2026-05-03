Детали передает 24 Канал.

Смотрите также Мужчина стрелял из автомата по военным и полицейскому в Ровенской области: нападавшего задержали

Правда ли, что во Львове задержали вооруженных людей 3 мая?

В одном из телеграм-каналов написали, что на улице Пантелеймона Кулиша во Львове много полиции и там задержали людей с оружием.

Пресс-секретарь полиции Львовщины Алина Подрейко в комментарии 24 Каналу сообщила: информация о наличии оружия не подтвердилась, ведь опасных предметов обнаружено не было.

Впрочем, правоохранители установили, что между двумя гражданами возник конфликт. Сейчас участников инцидента доставляют во Львовское районное управление полиции №1, чтобы установить все обстоятельства.

Добавим, что указанная улица – одна из центральных, она идет к оперному театру.

Показываем улицу Кулиша во Львове на карте

2 мая СМИ написали о стрельбе во Львове

Инцидент якобы произошел в микрорайоне Рясное возле торгового центра. Но полиция не подтвердила стрельбу.

Правоохранители опросили охрану магазина, прохожих и местных. Но они не слышали ни 6 выстрелов, о которых писали в сети, ни крики.