Про це 4 травня повідомили у поліції Рівненської області та у Рівненському обласному ТЦК та СП.

Що відомо про інцидент?

У поліції розповіли, що увечері 3 травня 39-річна жителька села Чудель повідомила про побиття її сина.

За попередніми даними, 17-річний хлопець їхав на мотоциклі із неповнолітнім другом. Як поблизу селища, за словами водія, їх зупинили військові ТЦК. Хлопець назвав свій вік, тоді як його товариш втік.

Підліток стверджує, що далі його побили металевою палицею. Постраждалого госпіталізували з закритою черепно-мозковою травмою, забійною раною голови, забоями рук, ніг та грудної клітки, повідомили поліцейські.

Наразі ця інформація перевіряється правоохоронцями. Стосовно даного факту відкрите кримінальне провадження та тривають слідчі дії,

– уточнили правоохоронці.

Також вони додали, що розпочато досудове розслідування за статтею Кримінального кодексу України про умисне легке тілесне ушкодження.

Що кажуть у ТЦК?

В обласному ТЦК та СП заявили, що його керівництво співпрацює з правоохоронцями і сприяє неупередженому з'ясуванню усіх обставин інциденту. До того ж призначено внутрішню службову перевірку.

У разі встановлення факту причетності військовослужбовців ТЦК та СП до цієї події, вони будуть притягнуті до відповідальності відповідно до вимог чинного законодавства,

– йдеться в заяві.

Схожий інцидент стався в Одесі

Мережею ширилась історія добровольця Дмитра Кащука, якого звільнили з російського полону у 2025 році. Менше ніж за рік він повідомив, що в Одесі невідомі у чорному одязі та балаклавах заштовхали його до мікроавтобуса та вдарили по обличчю.

Перед цим Дмитро намагався їм показати свої документи про інвалідність та факт перебування в полоні. Усередині автомобіля невідомі сфотографували їх. Опісля чоловіка все ж виштовхали назад, але забрали ключі від його машини.

Наразі правоохоронці перевіряють викладені факти. У ТЦК поки не підтвердили причетність своїх військових до інциденту, оскільки нападники були в балаклавах і без розпізнавальних знаків.