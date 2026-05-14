Сейчас проводится проверка и после нее уже будет дана вся необходимая правовая оценка. Об этом сообщили в полиции Одесской области.

Что известно о событиях в Одессе?

В Одессе полиция устанавливает обстоятельства конфликта, который произошел вечером 14 мая на улице Солнечной в Приморском районе. По информации правоохранителей, участковые офицеры во время проверки документов у прохожего выяснили, что мужчина находится в розыске как военный, самовольно оставивший воинскую часть.

Местные телеграмм-каналы сообщают, что в конфликт вмешались местные жители, пытаясь помешать задержанию. Ситуация быстро переросла в потасовку, после чего правоохранители применили газовый баллончик, чтобы прекратить агрессивные действия одной из участниц.

Впоследствии на усиление к полицейским, которые сопровождали военного в СЗЧ, прибыли дополнительные экипажи. В то же время местные жители пытались заблокировать их проезд и помешать дальнейшим действиям правоохранителей.

В полиции подтвердили, что при попытке задержать мужчину для дальнейшей передачи представителям Военной службы правопорядка в ситуацию вмешалась группа граждан. По словам правоохранителей, люди начали блокировать движение служебного автомобиля и препятствовать действиям полицейских. Кроме того, один из самых активных участников конфликта металлической цепью повредил служебное авто полиции.

Для стабилизации ситуации на место прибыли дополнительные экипажи патрульной полиции, бойцы подразделения ТОР и следственно-оперативная группа. Сейчас нескольких участников происшествия доставили в территориальное подразделение полиции для установления всех обстоятельств инцидента и дачи объяснений. После завершения проверки правоохранители обещают предоставить событию правовую квалификацию.

Что нужно знать о СЗЧ?

Самовольное оставление части (СВЧ) – это когда военнослужащий без разрешения покидает место службы или не возвращается из отпуска, лечения или командировки в установленный срок. Во время военного положения это считается уголовным правонарушением.

Если отсутствие длится более трех суток, обычно открывают уголовное производство. За СЗЧ в условиях войны предусмотрено наказание от 5 до 10 лет лишения свободы, а также прекращение денежных выплат на время отсутствия.

В то же время военные, которые впервые совершили СЗЧ, могут добровольно вернуться на службу без реального заключения. Для этого нужно обратиться в правоохранительные органы или суд с заявлением о намерении продолжить службу и получить согласие командира. Окончательное решение принимает суд.

Какие другие случаи в Украине случались с участием ТЦК и полиции?

В Украине в последнее время произошло несколько резонансных инцидентов, связанных с территориальными центрами комплектования и правоохранителями. В частности, в Хмельницком мужчина в камуфляже ворвался в помещение ТЦК с битой и требовал освободить своего сына, заявляя, что того якобы избили. В самом ТЦК информацию об избиении опровергли и сообщили, что военнообязанный подозревается в самовольном оставлении места транспортировки в учебный центр.

Еще один инцидент произошел в Межгорье на Закарпатье, где у здания Хустского районного ТЦК и СП раздалась стрельба. По предварительным данным, военные открыли огонь после того, как толпа начала штурмовать здание.

Также 4 мая в Днепре мужчина начал стрельбу по группе оповещения. В результате инцидента двое военнослужащих получили ранения. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия и решают вопрос о правовой квалификации.