Внаслідок інциденту ніхто не постраждав, а факт побиття спростували у Хмельницькому обласному ТЦК та СП 11 травня.

Дивіться також На Одещині стався збройний напад на військовослужбовців ТЦК: є важкопоранені

Що сталось у ТЦК?

На тлі суспільного резонансу у Хмельницькому обласному ТЦК та СП розповіли деталі інциденту. За їхніми даними, близько 13:15 8 травня Нацполіція разом із групою оповіщення доставили до установи чоловіка 1980 року народження. Там стверджують, що він підлягає мобілізації.

Згодом до будівлі ТЦК прийшов його батько у камуфляжі. Він пошкодив вхідні двері та пропускний турнікет, вимагаючи звільнити свого сина, додали в ТЦК. На відео з соцмереж видно, як чоловік прибув у приміщення із битою.

Інцидент у ТЦК в Хмельницькому: дивіться відео (Увага! У відео присутня ненормативна лексика, 18+)

На місце події викликали поліцейських та слідчо-оперативну групу. Вони зафіксували матеріальні збитки та нададуть правову оцінку за фактом інциденту.

Інформація щодо побиття військовозобов'язаного Г. під час перебування в Хмельницькому об'єднаному міському територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки не підтверджується,

– заявили військовослужбовці.

Окремо у ТЦК додали, що військовозобов'язаний самовільно залишив місце під час транспортування до навчального центру. Його розшукують.

Схожий інцидент на Одещині

10 травня в селі Байбузівка на Одещині військовослужбовці ТЦК та поліцейські зупинили чоловіка для перевірки військово-облікових документів. У ході перевірки виявилось, що військовозобов'язаний був у розшуку через порушення правил військового обліку.

Дорогою до ТЦК чоловік кілька разів вдарив ножем двох військовослужбовців. Їх із численними пораненнями госпіталізували у важкому стані.

Поліція Одещини у коментарі 24 Каналу повідомила, що відкрито кримінальне провадження за статтею про замах на вбивство двох або більше осіб.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення в Україні зафіксовано понад 620 нападів на представників ТЦК. В тому числі троє військових загинули.