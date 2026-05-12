Внаслідок інциденту ніхто не постраждав, а факт побиття спростували у Хмельницькому обласному ТЦК та СП 11 травня.
Що сталось у ТЦК?
На тлі суспільного резонансу у Хмельницькому обласному ТЦК та СП розповіли деталі інциденту. За їхніми даними, близько 13:15 8 травня Нацполіція разом із групою оповіщення доставили до установи чоловіка 1980 року народження. Там стверджують, що він підлягає мобілізації.
Згодом до будівлі ТЦК прийшов його батько у камуфляжі. Він пошкодив вхідні двері та пропускний турнікет, вимагаючи звільнити свого сина, додали в ТЦК. На відео з соцмереж видно, як чоловік прибув у приміщення із битою.
Інцидент у ТЦК в Хмельницькому: дивіться відео
На місце події викликали поліцейських та слідчо-оперативну групу. Вони зафіксували матеріальні збитки та нададуть правову оцінку за фактом інциденту.
Інформація щодо побиття військовозобов'язаного Г. під час перебування в Хмельницькому об'єднаному міському територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки не підтверджується,
– заявили військовослужбовці.
Окремо у ТЦК додали, що військовозобов'язаний самовільно залишив місце під час транспортування до навчального центру. Його розшукують.
Схожий інцидент на Одещині
10 травня в селі Байбузівка на Одещині військовослужбовці ТЦК та поліцейські зупинили чоловіка для перевірки військово-облікових документів. У ході перевірки виявилось, що військовозобов'язаний був у розшуку через порушення правил військового обліку.
Дорогою до ТЦК чоловік кілька разів вдарив ножем двох військовослужбовців. Їх із численними пораненнями госпіталізували у важкому стані.
Поліція Одещини у коментарі 24 Каналу повідомила, що відкрито кримінальне провадження за статтею про замах на вбивство двох або більше осіб.
Загалом з початку повномасштабного вторгнення в Україні зафіксовано понад 620 нападів на представників ТЦК. В тому числі троє військових загинули.