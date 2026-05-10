Інцидент стався 10 травня в селі Байбузівка Савранської селищної громади Подільського району. Про це розповіли в Одеському обласному ТЦК та СП.

Що відомо про напад на військослужбовців ТЦК у Байбузівці?

Військовослужбовці ТЦК разом із представниками поліції зупинили чоловіка для перевірки військово-облікових документів. Виявилося, що той перебуває у розшуку за порушення правил військового обліку.

Коли його вели до ТЦК для оформлення адміністративного порушення, чоловік здійснив збройний напад на особовий склад групи оповіщення. Він завдав чисельних ножових поранень двом військовослужбовцям.

Наразі обоє потерпілі госпіталізовані до медичного закладу у важкому стані. Лікарі борються за їхнє життя.

Наголошуємо: мова йде про цілеспрямований замах на вбивство захисників України, які виконували державне завдання. Жодні обставини не можуть бути виправданням для вчинення особливо тяжкого кримінального злочину проти військовослужбовців Збройних Сил України,

– наголосили у ТЦК.

За цим фактом правоохоронці вже розпочали термінове розслідування.

Керівництво Одеського обласного ТЦК та СП заявило, що повністю сприяє слідству і наполягатиме, щоб винного покарали максимально суворо.

У коментарі 24 Каналу в пресслужбі поліції Одещини повідомили, що розпочали кримінальне провадження за статтею про замах на вбивство двох або більше осіб.

Напади на військових ТЦК в Україні дедалі частішають

За час повномасштабної війни в Україні зафіксували понад 600 нападів на представників ТЦК, і їх кількість зростає.

За даними Нацполіції, станом на 12 квітня 2026 року сталося 620 таких випадків.

Найбільше нападів зафіксовано у Харківській області (69), Києві (53) та Дніпропетровській області (45). Далі йдуть Львівська, Одеська, Волинська та інші області.

У поліції зазначають, що конфліктів між цивільними та військовими стає більше щороку.

Начальник управління комунікацій Командування Сухопутних військ ЗСУ Андрій Подік заявив, що напади на військових ТЦК можуть призвести до того, що частина військовослужбовців відмовиться продовжувати службу в цих підрозділах.

За його словами, ситуація загострюється: фіксують не лише сутички, а й випадки застосування холодної зброї та навіть спроби підривів.

Подік наголосив, що суспільству потрібно пам'ятати, що Україна перебуває у війні, а мобілізація є необхідною для укомплектування армії.

Водночас він зазначив, що конфлікти часто виникають не лише через дії військових, а й через загальну напругу в суспільстві та зміну ставлення до служби.

У підсумку він підкреслив, що універсального рішення немає, і систему мобілізації потрібно адаптувати до нинішніх умов, щоб зменшити конфлікти.