Про це заявив начальник управління комунікацій Командування Сухопутних військ ЗСУ Андрій Подік в коментарі виданню "Цензор.НЕТ".
Андрій Подік заявив, що як держава, так і суспільство мають насамперед зосереджуватися на захисті від ворога. Він наголосив, що мобілізація в Україні є "значно коректнішою і менш інтенсивною", ніж примусова мобілізація на тимчасово окупованих територіях.
Водночас, за його словами, напади на військовослужбовців погіршують ситуацію: зокрема фіксуються випадки застосування холодної зброї, а також спроби підірвати працівників ТЦК та СП.
За таких обставин військовослужбовці можуть просто не захотіти продовжувати проходити службу в ТЦК. Саме тому нам потрібно повернутися до реалій, згадати, в яких обставинах ми опинилися, і що відбувається,
– додав Подік.
За словами речника Командування Сухопутних військ ЗСУ, конфлікти під час мобілізації не завжди є наслідком неправильних дій військовослужбовців.
Андрій Подік також зазначив, що в суспільстві дедалі частіше спостерігається толерантність до тих, хто не хоче служити, водночас ігнорується потреба укомплектування бригад і полків для захисту держави. Через це, за його словами, люди думають, що мають право завдавати тілесних ушкоджень та навіть вбивати військовослужбовців ТЦК.
Звичайно, немає такої "пігулки", яку всі б зараз раз прийняли, і все змінилося. Не станеться, як казав керівник Офісу Президента України Кирило Буданов, якогось "дива". Воно було у 2022 році, коли чоловіки в переважній більшості стояли в чергах до ТЦК та СП. Це, на жаль, не повториться. Зараз повинні бути інші підходи до мобілізації,
– підсумував він.
Напади на військових ТЦК: останні новини
6 квітня у Харкові цивільний напав на співробітника ТЦК із ножем. Наразі військовослужбовець із пораненням у живіт перебуває у лікарні. Відомо також, що після нападу зловмисник утік, тож тепер його розшукують правоохоронці.
Аналогічний інцидент трапився 4 квітня у Вінниці: військовозобов'язаний напав із ножем на співробітників ТЦК, коли вони попросили надати документи для перевірки. Постраждалих доставили до лікарні.
У Львові 2 квітня інспектор митниці вбив військовослужбовця ТЦК Олега Авдєєва: нападник завдав удару ножем в область грудей та шиї. Згодом правоохоронці затримали нападника, йому загрожує від 10 до 15 років тюрми або довічне позбавлення волі.