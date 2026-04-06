Про це заявив начальник управління комунікацій Командування Сухопутних військ ЗСУ Андрій Подік в коментарі виданню "Цензор.НЕТ".

До чого можуть призвести конфлікти з військовими ТЦК?

Андрій Подік заявив, що як держава, так і суспільство мають насамперед зосереджуватися на захисті від ворога. Він наголосив, що мобілізація в Україні є "значно коректнішою і менш інтенсивною", ніж примусова мобілізація на тимчасово окупованих територіях.

Водночас, за його словами, напади на військовослужбовців погіршують ситуацію: зокрема фіксуються випадки застосування холодної зброї, а також спроби підірвати працівників ТЦК та СП.

За таких обставин військовослужбовці можуть просто не захотіти продовжувати проходити службу в ТЦК. Саме тому нам потрібно повернутися до реалій, згадати, в яких обставинах ми опинилися, і що відбувається,

– додав Подік.

За словами речника Командування Сухопутних військ ЗСУ, конфлікти під час мобілізації не завжди є наслідком неправильних дій військовослужбовців.

Андрій Подік також зазначив, що в суспільстві дедалі частіше спостерігається толерантність до тих, хто не хоче служити, водночас ігнорується потреба укомплектування бригад і полків для захисту держави. Через це, за його словами, люди думають, що мають право завдавати тілесних ушкоджень та навіть вбивати військовослужбовців ТЦК.

Звичайно, немає такої "пігулки", яку всі б зараз раз прийняли, і все змінилося. Не станеться, як казав керівник Офісу Президента України Кирило Буданов, якогось "дива". Воно було у 2022 році, коли чоловіки в переважній більшості стояли в чергах до ТЦК та СП. Це, на жаль, не повториться. Зараз повинні бути інші підходи до мобілізації,

– підсумував він.

