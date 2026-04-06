Об этом заявил начальник управления коммуникаций Командования Сухопутных войск ВСУ Андрей Подик в комментарии изданию "Цензор.НЕТ".

Андрей Подик заявил, что как государство, так и общество должны прежде всего сосредоточиться на защите от врага. Он отметил, что мобилизация в Украине является "значительно более корректной и менее интенсивной", чем принудительная мобилизация на временно оккупированных территориях.

В то же время, по его словам, нападения на военнослужащих ухудшают ситуацию: в частности фиксируются случаи применения холодного оружия, а также попытки взорвать работников ТЦК и СП.

При таких обстоятельствах военнослужащие могут просто не захотеть продолжать проходить службу в ТЦК. Именно поэтому нам нужно вернуться к реалиям, вспомнить, в каких обстоятельствах мы оказались, и что происходит,

– добавил Подик.

По словам спикера Командования Сухопутных войск ВСУ, конфликты во время мобилизации не всегда являются следствием неправильных действий военнослужащих.

Андрей Подик также отметил, что в обществе все чаще наблюдается толерантность к тем, кто не хочет служить, одновременно игнорируется потребность укомплектования бригад и полков для защиты государства. Из-за этого, по его словам, люди думают, что имеют право наносить телесные повреждения и даже убивать военнослужащих ТЦК.

Конечно, нет такой "таблетки", которую все бы сейчас раз приняли, и все изменилось. Не произойдет, как говорил руководитель Офиса Президента Украины Кирилл Буданов, какого-то "чуда". Оно было в 2022 году, когда мужчины в подавляющем большинстве стояли в очередях в ТЦК и СП. Это, к сожалению, не повторится. Сейчас должны быть другие подходы к мобилизации,

– подытожил он.

