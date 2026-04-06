Член оборонного комитета Верховной Рады Александр Федиенко заявил, что военнослужащим территориальных центров комплектования не запрещено применять оружие в случае угрозы их жизни. Об этом он сказал в эфире LVIV MEDIA.
Что сказал нардеп о возможности ТЦК применять оружие?
По словам Федиенко, во время выполнения мобилизационных мероприятий представители ТЦК должны учитывать вопросы личной безопасности. Он отметил, что действующие уставы позволяют действовать в соответствии с ситуацией, а рядом с военными обычно находятся правоохранители, которые также вооружены.
Кроме того, нардеп привел пример операций по розыску военнослужащих, самовольно оставивших часть с оружием, во время которых силовые структуры действуют с соблюдением норм безопасности. В то же время он подчеркнул, что к вопросам собственной безопасности во время мобилизационных мероприятий следует относиться более профессионально.
Важно! Народный депутат, член Парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский рассказал 24 Каналу, что на каждую ситуацию, где ТЦК нарушают права граждан – реагируют. В частности, проводят служебную проверку, и если есть признаки преступления, регистрируют уголовные производства.
Что известно о случаях нападения на военнослужащих ТЦК?
Во Львове 2 апреля произошел инцидент на улице Патона. Во время оповещения, когда подозреваемый нанес ножевое ранение в шею военнослужащему ТЦК, который умер в больнице. Известно, что удар нанес таможенник, которого уже задержали.
17 марта в Николаеве мужчина во время мобилизационных мероприятий ранил ножом полицейского и военного, оба пострадавших госпитализированы. Нападавшего задержали, ему грозит от 9 до 15 лет заключения или пожизненное заключение за посягательство на жизнь правоохранителя и военнослужащего.
В марте 2026 года в Полтавской области группа лиц напала на военнослужащих ТЦК и полицейских, используя слезоточивый газ, в результате чего шестеро получили химические ожоги. Восемь нападавших были задержаны, шестеро из которых подлежат мобилизации и теперь должны пройти военно-врачебную комиссию.