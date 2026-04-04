Государство вводит различные механизмы, чтобы уменьшить количество подобных ситуаций. Народный депутат, член Парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский рассказал 24 Каналу, что важным также является тот факт, сколько в целом украинцев мобилизуют за год.

Как действовать с работниками ТЦК, которые превышают полномочия?

Федор Вениславский отметил, что в среднем 30 тысяч граждан Украины мобилизуют каждый месяц. За год это примерно 400 тысяч.

Когда мы говорим о 5 тысячах (обращений о нарушении – 24 Канал) на фоне 400 тысяч граждан, которые были мобилизованы, то это очень маленький процент от общего количества. Это чуть больше, чем 1% конфликтных ситуаций,

– сказал он.

Кроме того, народный депутат подчеркнул, что по каждой ситуации, которая связана с нарушением прав человека проводят служебную проверку.

Если есть факты, которые свидетельствуют о наличии признаков преступления, то регистрируются уголовные производства. Ими занимается Государственное бюро расследований, а виновных привлекают к ответственности.

Этот процесс продолжается и он является фактором, который сдерживает нарушения, чтобы минимизировать их количество в процессе вручения повесток. Мы над этим работаем,

– отметил Вениславский.

Однако он подчеркнул, что нет универсального механизма, который бы полностью усовершенствовал коммуникацию между военными ТЦК и военнообязанными.

Должен действовать принцип неотвратимости наказания. Если были нарушены права человека, то виновные обязательно должны нести то наказание, которое предусмотрено действующим законом. Хотя граждане, которые не выполняют свои конституционные обязанности также должны испытывать определенные последствия,

– добавил он.

Интересно, что есть мужчины, которые незаконно выезжают за пределы Украины. Все для того, чтобы избежать мобилизации. Если это было обнаружено, то возможны существенные штрафы или даже арест.

