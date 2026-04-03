Об этом пишут специалисты на портале "Юристы.UA".
Может ли ТЦК остановить процесс бронирования?
По информации юристов, территориальные центры комплектования не влияют на процесс бронирования от мобилизации, однако могут помешать ему, если работник критически важного предприятия имеет проблемы с военным учетом.
Речь идет о ситуации, когда гражданин имеет ленту "Розыск" в Резерв+ за нарушение правил воинского учета. Поэтому работников, находящихся в розыске, невозможно забронировать, кроме случаев, когда предприятие оборонно-промышленного комплекса имеет право на краткосрочное бронирование.
По словам адвоката Юрия Айвазяна, для того, чтобы остановить процесс бронирования такого работника ТЦК имеют 72 часа.
Ждать нужно 72 часа. Если за это время ТЦК не подаст Вас в розыск, то бронирование должны согласовать,
– уточнил специалист.
Последние новости мобилизации
В Минобороны заявили, что прохождение ВВК является обязательным для всех военнообязанных, которые получили повестку или направление от ТЦК.
Кроме того, ВВК должны пройти бывшие "ограниченно годные" или кандидаты на военную службу по контракту, которые добровольно присоединяются к войску. В то же время направление на ВВК могут получить и действующие военные, которые получили ранения и нуждаются в пересмотре состояния здоровья.
В Украине усиливается контроль за соблюдением правил воинского учета. В случае неуплаты штрафа за нарушение воинского учета возможно не только удвоение суммы штрафа, но и блокирование банковских счетов, арест движимого и недвижимого имущества, ограничение права управления транспортными средствами и принудительное списание средств со счетов.