Что грозит мужчинам призывного возраста, которые во время войны уехали за границу?

В вопросе ответственности правовое значение имеет не факт выезда из Украины военнообязанных мужчин, а конкретные действия или бездействие, нарушающие требования законодательства о воинской обязанности, воинский учет, мобилизации или порядок пересечения государственной границы. Об этом в комментарии 24 Канала рассказал юрист Олег Паньчак.

Специалист объяснил, что отдельным нарушением не считается то, что военнообязанный мужчина выехал. Выезд за границу военнообязанного мужчины не грозит ему ни административной, ни уголовной ответственностью. Наказания только за само отсутствие на территории Украины нет. Но важно, чтобы это пересечение границы было законным и разрешенным.

Однако украинец может уехать из Украины, не посетив ТЦК. Тогда это является нарушением Закона о мобилизации.

Олег Паньчак Юрист, руководитель юридической фирмы Если лицо выехало законно и находится за границей, то сама формулировка, что "выехал переждать мобилизацию", не является отдельным составом правонарушения. Но если такое лицо нарушило правила воинского учета, например, не уточнила данные, не явилась по надлежащему вызову по повестке или совершила другое нарушение, тогда уже может наступить административная, или в других случаях, уголовная ответственность. Именно за конкретное нарушение, а не просто за пребывание за границей.

Такое нарушение, по словам эксперта, регулируется статьями 210 и 210-1 Кодекса Украины об административном правонарушении. После принятия Закона №3696 произошли изменения относительно санкций за нарушение воинского учета и мобилизации. В особый период наказания за это являются существенными. Кроме того, закон предусматривает специальные сроки привлечения. Так соответствующий штраф может быть наложен в течение трех месяцев со дня обнаружения, но не позднее, чем через год со дня совершения правонарушения.

Паньчак объяснил, что отдельным нарушением закона будет незаконное пересечение границы. Ответственность за такие действия предусмотрена частью 1 статьи 204-1 КУоАП. Если человек хотя бы осуществил попытку выйти из Украины вне пункта пропуска или не имел нужных документов или использовал подделку, то за это может налагаться штраф в размере от 200 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан – от 3400 гривен до 8500 гривен, или административный арест на срок до 15 суток с конфискацией орудий и средств совершения правонарушения.

"То есть, если лицо само незаконно покинуло территорию Украины, здесь уже речь может идти об отдельной административной ответственности, независимо от мобилизационного аспекта", – отметил Олег Паньчак.

Могут ли мужчину привлечь к уголовной ответственности?

Уголовная ответственность также не наступает автоматически для каждого, кто не вернулся в Украину, ведь это тоже должно сопровождаться конкретным преступлением. Например, арестовать человека могут за уклонение от призыва на военную службу по мобилизации.

По словам юриста, в каждой похожей ситуации нужно анализировать документы, вызовы, действия лица и наличие правовых оснований. Но только факт того, что военнообязанный человек выехал из Украины и не возвращается – это не преступление.

По возвращении в Украину могут проверять данные воинского учета, наличие зафиксированных нарушений и основания привлечения к ответственности. Все зависит не от самого факта выезда, а от того, были ли конкретные нарушения должным образом установлены и оформлены,

– подытожил эксперт.

