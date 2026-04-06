Про це проінформували у Харківському обласному ТЦК та СП.

Що відомо про інцидент у Харкові?

У Харківському ТЦК повідомили про черговий кримінальний злочин проти військовослужбовців територіальних центрів комплектування.

Інцидент стався 6 квітня під час проведення мобілізаційних заходів у місті – тоді цивільний завдав удару ножем у живіт військовослужбовця ТЦК. Наразі співробітник перебуває у лікарні та отримує усю необхідну медичну допомогу.

Після нападу зловмисник утік, втім вже за декілька годин співробітники Нацполіції розшукали та затримали чоловіка. Наразі особа нападника невідома.

Ми переконані, що місце перебування нападника буде оперативно встановлено компетентними органами, а винний – притягнутий до відповідальності,

– писали раніше у ТЦК.

Правоохоронці затримали нападника / Фото Нацполіція

Ніж, яким нападник ударив співробітника ТЦК / Фото Нацполіція

Важливо! Військовослужбовці, які здійснюють оповіщення військовозобов'язаних, виконують службові обов'язки в умовах воєнного стану. А будь-яке перешкоджання їхній роботі, образи, опір чи напад передбачають адміністративну або кримінальну відповідальність.

До слова, член оборонного комітету Верховної Ради Олександр Федієнко зауважив, що співробітникам ТЦК не заборонено застосовувати зброю, якщо є загроза для їхнього життя.

