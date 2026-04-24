Про це розповів NV обізнаний представник державної влади на умовах анонімності.

Що відомо про можливі нові повноваження поліції?

У межах оновлення законодавства про мобілізацію в Україні обговорюють можливі зміни, які передбачають нові повноваження для Національної поліції щодо осіб зі статусом "у розшуку".

За даними співрозмовників видання, одна з ідей полягає у тому, що поліція може отримати розширений доступ до даних реєстру "Оберіг" і нові функції у роботі з громадянами, які ухиляються від виконання військового обліку. Зокрема, йдеться про можливість відкриття адміністративних або навіть кримінальних проваджень та доставлення таких осіб до територіальних центрів комплектування.

Водночас уточнюється, що наразі йдеться лише про попередні напрацювання, які ще не набули остаточного вигляду та не подані як законопроєкт.

В окремих випадках поліція зараз не займається цільовим розшуком осіб зі статусом "у розшуку", а реагує лише під час перевірки документів. При цьому адміністративні протоколи зазвичай складають представники ТЦК.

Інформацію про декілька сотень тисяч, хто у розшуку в системі Оберіг, передають поліцейським. З іменами, з адресами, з номерами телефонів. І тоді поліцейські мають їх розшукувати. Але для цього треба вносити зміни в Кримінальний та Кримінально процесуальний кодекс,

– каже анонімне джерело.

Також обговорюється ідея передати частину адміністративних функцій від ТЦК до поліції, зокрема щодо оформлення матеріалів про порушення правил військового обліку. Для реалізації таких змін, за словами джерел, можуть знадобитися правки до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів.

Журналістам 24 Каналу у Міністерстві оборони зауважили, що зміни в системі мобілізації дійсно готуються, однак вони реалізовуватимуться за іншим принципом і наразі остаточно не узгоджені. Кореспонденти звернулися за детальнішим роз’ясненням і наразі очікують відповіді на офіційний інформаційний запит.

Які зміни може принести реформа мобілізації?

В Україні триває обговорення можливих змін у системі мобілізації та реформування ТЦК. За словами Романа Костенка, частину пропозицій Міністерства оборони повернули на доопрацювання після зауважень профільного комітету та Генштабу.

Серед ідей, які обговорюються:

можливе перейменування ТЦК на "Офіс резерву";

поділ їхніх функцій на соціальну та мобілізаційну;

передача частини повноважень Національній поліції.

Водночас Костенко наголосив, що ці пропозиції поки не затверджені остаточно, а частина з них могла не отримати підтримки на рівні президента. Також він зазначив, що в запропонованій моделі є положення, з якими не погоджується Генеральний штаб через ризики для вже налагоджених процесів мобілізації.

Окремо депутат підкреслив, що будь-які зміни мають покращувати систему, а не ускладнювати її роботу. Наразі тривають подальші консультації між парламентом, Міноборони та військовим керівництвом.