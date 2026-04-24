Окремі ініціативи не отримали підтримки президента Володимира Зеленського. Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів секретар комітету Верховна Рада України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко.
Що відомо про зміни у роботі ТЦК?
Він зазначив, що наразі остаточної концепції реформи немає, а частину пропозицій повернули на доопрацювання після зауважень профільного комітету та військового керівництва.
Поки ще ніякої остаточної концепції немає. Міністерство оборони приходило, доповідало комітету, але були зауваження, і зараз усе повернули на доопрацювання,
– сказав Костенко.
Серед ідей, які обговорювалися, – можливе перейменування ТЦК, поділ їхніх функцій на соціальну та мобілізаційну, а також передача частини повноважень поліції. Водночас ці пропозиції не були затверджені остаточно. Окремо депутат підкреслив, що частина рішень могла не отримати підтримки на найвищому рівні.
"Після зустрічі в Офісі президента, де були представники Генштабу і Міноборони, я знаю, що деякі речі президент не підтримав. Але які саме – мені невідомо", – зазначив він.
Також у владі паралельно обговорюють питання термінів служби та контрактної системи. Костенко пояснив, що наразі йдеться саме про реформу територіальних центрів комплектування, тоді як питання термінів служби розглядається окремо.
За його словами, у запропонованій Міністерством оборони моделі є положення, з якими не погоджується Генеральний штаб, оскільки вони можуть вплинути на вже налагоджені процеси мобілізації. Костенко підкреслив, що будь-які зміни мають насамперед покращувати роботу системи, а не створювати додаткові труднощі. Генштаб, за його словами, виходить із власного практичного досвіду організації мобілізаційних процесів.
Передача повноважень ТЦК поліції найбільше хвилює суспільство, адже, чи зможуть правоохоронці впоратися з додатковим робочим навантаженням.
Це вже треба поліції ставити питання. Я не скажу, що я зараз "за" чи "проти". В мене є своя точка зору. Я кажу як факт, що є таке бажання – передати повністю ці функції. Тут питання – які ми наслідки від цього отримаємо навіть для поліції. Тут більш стратегічне питання. Кожен має собі задати: чи потрібно це робити, чи не потрібно. Можливо, це якраз та функція, яку не підтримав президент, я не знаю зараз точно, – каже Костенко.
Що ще відомо про реформу мобілізації в України?
Веніславський запропонував нову модель бронювання працівників під час мобілізації, яка передбачає зміну чинного підходу. Йдеться про те, що підприємства зможуть зберігати ключових спеціалістів не через фінансові механізми, а шляхом залучення нових людей до лав ЗСУ.
За словами міністра оборони Михайла Федорова, реформа має зробити мобілізацію більш системною та законною. Одним із ключових завдань є припинення практик примусового доставлення громадян до територіальних центрів комплектування, відомих як "бусифікація".
Крім того, зміни можуть торкнутися відповідальності за порушення мобілізаційного законодавства та загальної організації призову. Очікується, що нова модель взаємодії між громадянами та ТЦК дозволить уникнути скандалів і підвищить довіру до системи.