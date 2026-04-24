Про це ідеться у розслідуванні журналістів "Слідство.Інфо".

Які деталі розслідування?

До 2025 року Аркадій Василькевич очолював Овідіопольський районний ТЦК та СП на Одещині, а його син Богдан також раніше працював у районних ТЦК та СП в Одесі та області.

Минулого року старший Василькевич залишив службу у ЗСУ, тоді як молодший перейшов до командування Військово-морських сил.

Правоохоронці підозрюють Аркадія у можливому заробітку на ухилянтах, а сина – у допомозі приховувати майно, яке було куплене на отримані хабарі. Житло та більшість автівок родини згадуються у розслідуванні ДБР.

Протягом кількох тижнів восени 2022 року на родичів та наближених до Аркадія Василькевича осіб було оформлено одразу чотири автівки, зокрема тесть Анатолій Рожко придбав Mercedes-Benz GLS 350 2018 року випуску, брат дружини Ігор Рожко купив Honda CR-V 2007 року, дружина Алла стала власницею Nissan Versa 2015 року випуску, а Lexus RX 350L 2018 року випуску було зареєстровано на близького друга.



Автівки друзів та родичів Васькевича / Фото "Слідство.Інфо"

Вартість автівок, за підрахунками журналістів, могла коштувати понад 5 мільйонів гривень. Однак цікаво, що увесь офіційний дохід Василькевича-старшого та його дружини того року становив лише 1,5 мільйона гривень.

За даними слідства, син Василькевича користується автівкою Audi Q7 2017 року випуску, однак власником він не є.

Окрім того, журналісти виявили в Одесі квартиру преміум класу площею 145 квадратних метрі та паркомісце, оформлені на Ігоря Рожка, рідного дядька Богдана Василькевича. Але, за даними декларації, офіційних доходів власника не вистачило б на таку покупку.

Ще одна квартира площею 80 квадратних метрів у одній з новобудов Одеси імовірно пов'язана із Василькевичем старшим. За даними реєстру, вказана вартість квартири 2,2 мільйона гривень, але ринкова ціна та оцінка є вищими – щонайменше 3,6 мільйона гривень.

У судовій ухвалі також згадуються апартаменти біля моря в котеджному містечку Золотий Бугаз, які оформлені на близьких друзів Василькевича.

У 2023 році мати Василькевича старшого стала власницею квартири в дев'ятиповерхівці на околицях Одеси. Вартість такого житла може сягати близько 2,3 мільйона гривень.

ДБР відкрило кримінальне провадження щодо Васькевичів: деталі

Кримінальне провадження щодо родини ексвійськкома було відкрите у січні 2025 року. Спочатку справа стрімко набирала обертів, втім потім сповільнилась. Остання ухвала у ньому датується серпнем минулого року. Журналістам не вдалося поспілкуватись із жодним із Василькевичів.

У судовій ухвалі йдеться, Василькевич старший міг організувати схему отримання коштів за сприяння ухиленню від мобілізації. Після того, за даними слідства, він або за його вказівками було придбано нерухомість та транспорт й оформлено на родичів чи близьких.