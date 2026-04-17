Про це інформує Національна поліція України.
Які деталі схеми відомі?
До організації цих корупційних схем були залучені посадовці квартирно-експлуатаційних управлінь і відділів, а також пов'язані із ними "свої" підприємці-підрядники.
За даними слідства, в окремих договорах вартість деревини для Збройних сил України була завищена на 30 – 40% від ринкової, тоді як подекуди дрова взагалі постачали не в повному обсязі.
Такі махінації завдали державі чималих збитків. Правоохоронці кажуть про 100 мільйонів гривень недоотриманих коштів.
У поліції додали, що у рамках 20 відкритих кримінальних проваджень фахівці провели майже 50 обшуків на території 15 областей України, зокрема й у столиці.
Наразі підозру отримали шість організаторів схем.
Про які нещодавні корупційні викриття відомо?
Колишнього заступника директора Харківського державного авіаційного виробничого підприємства засудили за корупційні злочини та фінансові махінації. Разом із тим суд зобов'язав його виплатити понад 34 мільйони гривень на користь підприємства.
У січні 2026 року в офісі партії "Батьківщина" відбувся обшук, під час якого було вилучено 40 тисяч доларів. Лідерку політичної сили Юлію Тимошенко підозрюють у наданні хабарів депутатам за "правильні голоси".
Антикорупційні органи викрили корупційну схему на державній зерновій корпорації України. Держава недоотримала понад 100 тисяч тонн зерна на десятки мільйонів доларів. Підозри вже оголошено п'ятьом особам.