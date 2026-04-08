Що відомо про суд над посадовцем ХДАВП?

Посадовець Харківського державного авіаційного виробничого підприємства 7 квітня отримав вирок суду через фінансові махінації. Раніше порушника закону подали в міжнародний розшук. Про це пише ВАКС.

Суд над чоловіком пройшов за процедурою "in absentia", тобто заочно. Розглянувши матеріали справи, з'ясувалося, що колишній посадовець зловживав службовим становищем. Він вчинив правопорушення за частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України. Підозру посадовцю вручили за привласнення, розтрату або заволодіння майном в особливо великих розмірах або організованою групою. За таке порушення присуджують багаторічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Однак в діях посадовця з Харкова вбачали ще більше злочинів, пов'язаних з корупцією. Вирок також ухвалили на підставі частини 2 статті 15, тобто спроби вчинити порушення повторно, й на підставі частини 1 статті 366, що передбачає внесення неправдивих даних в офіційні документи.

Так суд призначив посадовцю 9 років позбавлення волі з забороною обіймати деякі посади на три роки. Також держава конфіскує все майно, яке йому належить.

Харківське державне авіаційне виробниче підприємство також через суд стягнуло з колишнього працівника 34 мільйони 906 тисяч 909 гривень.

Вирок ще може бути оскаржений протягом 30 днів.

