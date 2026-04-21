Про це повідомляють місцеві ЗМІ, а також Суспільне.

Що відомо про ситуацію з нібито військовослужбовцями ТЦК в Одесі?

За інформацією з соціальних мереж повідомляється про нібито затримання військовослужбовців територіального центру комплектування.

У дописах стверджується, що під час затримання у них нібито виявили бити, кастети та грошові кошти. Також повідомляється про погоню та можливу стрілянину, однак ці дані наразі офіційно не підтверджені.

Джерела Суспільного у ТЦК підтвердили факт затримання військовослужбовців одного з районних територіальних центрів. На місце події виїхало керівництво Одеського обласного ТЦК для з'ясування всіх обставин.

Попередньо, йдеться про військовослужбовців Пересипського районного ТЦК Одеси, які нібито вимагали хабар у розмірі 50 тисяч доларів.

Відомо, що чоловік, з якого представники ТЦК вимагали гроші, зробив вигляд, що погоджується на оплату, і заздалегідь звернувся до СБУ. Раніше його вже затримували, хоча він має посвідчення УБД. Попри це, на нього продовжували нібито тиснути, заявляючи, що все одно "заберуть".

24 Канал звернувся за коментарем до СБУ для отримання детальної інформації, проте на момент публікації відповіді не отримав.

