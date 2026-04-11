Наразі поліція шукає причетних до бійки підлітків. Про це повідомили у Волинському обласному ТЦК та СП.

Що відомо про конфлікт між ТЦК та групою підлітків у Луцьку?

У Луцьку 11 квітня близько 15:10 на вулиці Лесі Українки стався конфлікт між військовослужбовцями ТЦК та групою підлітків. Інцидент трапився позаду будівлі ЦНАП під час заходів із оповіщення військовозобов'язаних.

За інформацією ТЦК, військові виявили двох чоловіків призовного віку. Один із них надав документи про відстрочку, інший – відмовився пред'явити військово-облікові документи, намагався уникнути спілкування та втекти. Під час ситуації до місця підбігла група підлітків, які почали поводитися агресивно. Вони намагалися перешкодити діям військових та застосували фізичну силу.

У відповідь військовослужбовці були змушені відреагувати та припинити протиправні дії. Чоловіка, якого намагалися "захистити", доставили до ТЦК для уточнення облікових даних і проходження військово-лікарської комісії. Зазначається, що він є жителем Вінниці та підлягає мобілізації. Осіб, які брали участь у нападі, наразі розшукують правоохоронці. Їхнім діям буде надана правова оцінка.

У ТЦК наголошують, що перешкоджання діяльності військовослужбовців та застосування сили є порушенням закону і тягне за собою кримінальну відповідальність незалежно від віку.

Зверніть увагу! Раніше військовий омбудсман Ольга Кобилинська наголошувала, що наявні проблеми з мобілізацією не можуть бути підставою для агресивної поведінки чи нападів на працівників ТЦК.

