Про це повідомила пресслужба Львівського обласного ТЦК та СП.

Що сталося в ТЦК на Львівщині?

У ТЦК розповіли, що напад стався близько 22:20.

Зазначається, що внаслідок рішучих дій військовослужбовців нападників було зупинено. На місце події також прибули правоохоронці, які затримали двох зловмисників, ще одного фігуранту нападу наразі розшукують.

Під час масштабної війни із російськими окупантами силу й злість варто було б застосовувати проти ворога. Однак, на жаль, знаходяться ті, хто вважає за можливе деморалізувати власне суспільство й нападати на своїх же військових,

– йдеться в повідомленні.

У ТЦК наголосили, що такі вчинки не мають подвійних трактувань ні з погляду закону, ні з погляду моралі.

Зазначається, що правову оцінку події надаватиме суд, наразі триває досудове розслідування. Затриманим загрожує відповідальність відповідно до чинного законодавства.

Як повідомила 24 Каналу речниця Головного управління Національної поліції у Львівській області Аліна Подрейко, слідчі Яворівського районного відділу поліції за процесуального керівництва органів прокуратури вже розпочали кримінальне провадження за статтею 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці також встановили особи зловмисників – ними виявились жителі Яворова віком 30 та 34 роки.

