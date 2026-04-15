Про це повідомив Львівський обласний ТЦК та СП.

Деталі нападу на ТЦК і поліцію у Львові

У Львівському ТЦК розповіли, що інцидент стався 15 квітня на вулиці Володимира Великого у Львові. Там чоловік, що порушив правила військового обліку, намагався уникнути мобілізації.

У ситуацію втрутились жінки. За даними ТЦК, вони здійснили протиправні дії та фактично перешкоджали мобілізаційним заходам. Зокрема, почали нападати на військовослужбовців ТЦК та поліцію.

Попри інцидент чоловіка доставили до територіального центру комплектування. Ймовірно, після проходження військово-лікарської комісії його можуть направити до навчального центру, повідомили у Львівському обласному ТЦК.

Водночас там подякували українцям, які "розуміють причинно-наслідкові зв'язки у цій війні і проявляють гідну та зважену позицію".

