Об этом сообщил Львовский областной ТЦК и СП.
Детали нападения на ТЦК и полицию во Львове
Во Львовском ТЦК рассказали, что инцидент произошел 15 апреля на улице Владимира Великого во Львове. Там мужчина, нарушивший правила воинского учета, пытался избежать мобилизации.
В ситуацию вмешались женщины. По данным ТЦК, они совершили противоправные действия и фактически препятствовали мобилизационным мероприятиям. В частности, начали нападать на военнослужащих ТЦК и полицию.
Несмотря на инцидент мужчину доставили в территориальный центр комплектования. Вероятно, после прохождения военно-врачебной комиссии его могут направить в учебный центр, сообщили во Львовском областном ТЦК.
В то же время там поблагодарили украинцев, которые "понимают причинно-следственные связи в этой войне и проявляют достойную и взвешенную позицию".
Недавние похожие конфликты с ТЦК и военнообязанными
До этого в Луцке во время проверки документов у военнообязанных группа подростков пыталась препятствовать военным ТЦК и применила физическую силу. Мужчину, который отказался показывать документы, доставили в ТЦК. Нападавших разыскивают правоохранители.
В Харькове на военнослужащего ТЦК напал гражданский с ножом. Раненого госпитализировали, а нападавшего задержали после его побега.