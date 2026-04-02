Об этом рассказали в Государственной таможенной службе Украины.
В пресс-службе ГТС подтвердили, что, по результатам полученной от правоохранительных органов информации, задержанный мужчина – это работник Львовской таможни.
Гостаможслужба всесторонне способствует правоохранительным органам для объективного выяснения всех обстоятельств совершения преступления. Мы никоим образом не оправдываем и не поддерживаем противоправных действий со стороны сотрудников службы. Окончательную оценку событиям даст следствие и суд,
– отметили в таможне.
Там также выразили искренние соболезнования родным и близким погибшего.
Обратите внимание! В Нацполиции также подтвердили, что нападение на военнослужащего ТЦК во Львове совершил инспектор Львовской таможни. Мотивы совершенного преступления еще устанавливают.
Что известно об убийстве военнослужащего ТЦК во Львове?
Нападение на военнослужащего ТЦК во Львове произошло на улице Выговского 2 апреля. Нападавший нанес удар ножом в шею 52-летнему военному во время мероприятий оповещения.
После того как военный ТЦК получил травмы, его коллеги самостоятельно отвезли его в больницу. К сожалению, медики не смогли спасти жизнь пострадавшего.
Во Львовском ОТЦК, реагируя на это преступление, отметили, что нападающий обязательно понесет наказание. Известно, что следователи открыли уголовное производство за умышленное убийство.