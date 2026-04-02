Наказание для нападавшего будет неотвратимым. Об этом сообщили в Львовском областном ТЦК и СП.

Что рассказали во Львовском ТЦК?

В ТЦК рассказали детали смертельного инцидента. Известно, что во Львове 2 апреля около 13:20 в районе улицы Патона произошло нападение на военнослужащего одного из территориальных центров комплектования и социальной поддержки. Во время выполнения служебных обязанностей неизвестный нанес ему смертельный удар в шею.

Сейчас продолжается полицейская спецоперация по поиску нападавшего. К раскрытию преступления привлечены оперативники криминальной полиции, следователи, работники уголовного розыска, патрульные и другие службы полиции Львовщины.

Известно, что следователи открыли уголовное производство за умышленное убийство. Нападающему грозит наказание в виде лишения свободы сроком от десяти до пятнадцати лет или пожизненное заключение.

В ТЦК выразили соболезнования родным погибшего военнослужащего и подчеркнули, что нападающий обязательно понесет наказание.

