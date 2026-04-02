Покарання для нападника буде невідворотним. Про це повідомили у Львівському обласному ТЦК та СП.

Що розповіли у Львівському ТЦК?

У ТЦК розповіли деталі смертельного інциденту. Відомо, що у Львові 2 квітня близько 13:20 в районі вулиці Патона стався напад на військовослужбовця одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Під час виконання службових обов'язків невідомий завдав йому смертельного удару в шию.

Наразі триває поліцейська спецоперація з пошуку нападника. До розкриття злочину залучені оперативники кримінальної поліції, слідчі, працівники карного розшуку, патрульні та інші служби поліції Львівщини.

Відомо, що слідчі відкрили кримінальне провадження за умисне вбивство. Нападнику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічне ув'язнення.

У ТЦК висловили співчуття рідним загиблого військовослужбовця та наголосили, що нападник обов'язково понесе покарання.

Що відомо про інші деталі смертельного нападу на військовослужбовця ТЦК?