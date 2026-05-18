За словами жителів села, 13-річний хлопець проблеми з психічним здоров'ям. Про це повідомляє Lviv.Media.

Що відомо про вбивство 11-річної дитини?

Увечері 8 травня 11-річний мешканець Шептицького, що на Львівщині, Владислав Анікеєв-Хімко пішов гуляти до Західного Бугу, який протікає неподалік його дому. За кілька годин хлопця знайшли мертвим.

У вівторок, 12 травня, Владислава поховали на місцевому кладовищі. Всі, хто прийшов на похорон, згадували хлопця як добру, тиху й чемну дитину.

11-річний Владислав за словами знайомих був спокійною дитиною / Фото з Фейсбуку навчально-реабілітаційного центру "Світанок"

З Владиком тоді був його друг. Ми хотіли з ним поговорити, щоб розпитати як все точно було, але його мама не дозволила поки це зробити. Знаємо, що вони втікали... Загалом було три удари, один з них прямо в серце. Владик ще намагався бігти, але потім помер”,

– розповів Андрій, родич вбитого.

Наразі офіційної підозри немає. Проте правоохоронці перевіряють причетність до смерті Владислава 13-річного мешканця Шептицького Івана (ім'я змінено).

Що відомо про підозрюваного у вбивстві 11-річної дитини?

Місцеві жителі, серед яких: родичі загиблого хлопця та колишні однокласники Івана кажуть, що його поведінка протягом останніх років викликала занепокоєння. За їхніми словами, хлопець мав труднощі у спілкуванні з однолітками, часто залишався сам і навчався окремо від класу.

Колишні однокласники розповіли, що з Іваном майже ніхто не дружив, що його вважали дивним. Він міг прийти у військовій формі, поголити собі брови, постійно стригся налисо.

Івана переводили до іншої школи, через рік на індивідуальне навчання, оскільки він мав інклюзивність. Однокласники розповіли, що він зривав уроки, тікав зі школи вживав щодо викладачів нецензурну лайку. У вересні 2024 року Іван втік з дому, його розшукувала поліція

Бабуся хлопця по батьковій лінії розповіла, що родина давно помічала проблеми в поведінці онука. За її словами хлопець мав нервові зриви, під час яких міг втрачати контроль над поведінкою:

Він почав заїкатися. Також міг отак щось трохи знервуватися, і після того, міг почати бити щось. Він телевізор розбив вдома. Йому тоді в тому стані просто не треба перечити. Такі в нього є нервові зриви, що він може потрощити різне вдома. Але, як його ніхто до того не доводить, він не нервується, то він спокійний,

– розповіла родичка підозрюваного хлопця.

Батьки хлопця розлучені. Мати судилася з батьком дитини щодо аліментів. Наразі чоловік живе за кордоном. Вітчима Івана обвинувачували в тому, що він бив ременем малолітнього сина своєї співмешканки. Мати не захотіла говорити з журналістами та зазначила, що всі коментарі у справі надаватиме адвокат.

Що відомо про розслідування вбивства?

За словами бабусі, через конфлікти з однолітками та самотність, хлопець часто проводив час не з дітьми, а зі старшим чоловіком, який жив неподалік річки. Вона розповіла, що Іван допомагав йому по господарству, носив дрова, спілкувався з ним і читав книжки. Також онук казав, що Влад та його друзі ходили до того діда та насміхалися з нього. Після того і почався конфлікт.

Адвокат родини 13-річного хлопця розповів, що триває підготовка психіатричної експертизи, яка має визначити стан дитини. Юрист стверджує, що хлопець тривалий час мав проблеми з психічним здоров’ям і проходив лікування. Мати неодноразово зверталася до різних інстанцій із проханням перевести сина до спеціалізованого навчального закладу, однак отримувала відмови.

Також він запевняє, що загиблий був з неблагополучної родини. Він розповідає, що діти роками булили Івана, який дійсно має проблеми з психікою.

Адвокат розповів, що саме в будинку літнього чоловіка, до якого навідувався хлопець, було саморобне знаряддя, яке старший чоловік тримав для захисту від хуліганів – штик-ніж на палці, прив'язаний ізострічкою. Він заявив, що Іван їхав на велосипеді з цією зброєю, а Владислав йшов вже після тої образи по дорозі, після чого 13-річний хлопець попав йому в живіт ножем.

Матір вбитого ж висловлює сподівання, що винний не уникне відповідальності за свої вчинки.

Я просто хочу, щоб цей хлопець (той, хто вбив Владислава – 24 Канал) отримав найсуворішу міру покарання,

– говорить мати померлого, Мирослава.

За словами адвоката, Іван сам зателефонував до поліції та повідомив про смерть Владислава. Хлопець заявляє, що не мав наміру вбивати знайомого.

