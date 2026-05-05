Наразі встановлюються причини смерті дитини. Подробиці розслідування інциденту розповіли у прокуратурі Київщини та в місцевій поліції.

Читайте також На Київщині авто збило 2 дітей на самокаті: загинув 10-річний хлопчик

Як мати довела власну дитину до смерті?

За даними слідства, жінка проживала з двома дітьми віком 11 і 2 роки. Їхній батько перебуває на службі в ЗСУ. Сама жінка не перебувала на обліку у нарколога чи психіатра, однак періодично вживала алкоголь і проходила лікування антидепресантами.

23 квітня ввечері молодшому хлопчику раптово стало зле. Попри очевидну потребу в медичній допомозі, мати не викликала швидку та не намагалася самостійно допомогти дитині. Хлопчик помер у неї вдома.

Після смерті дитини жінка, за даними правоохоронців, намагалася приховати факт трагедії: вона поклала тіло просто в картонну коробку та сховала його у шафі. Протягом кількох днів вона брехала родичам, стверджуючи, що син нібито перебуває в лікарні через отруєння ліками.



Шафа, у якій жінка ховала тіло померлого сина / Фото поліції

Правоохоронці виявили тіло після того, як бабуся дитини почала шукати онука в медзакладах і звернулася до поліції. За словами матері, вона не хотіла прощатися з дитиною та організовувати поховання.

Жінку затримали, їй повідомили про підозру за частиною 3 статті 135 та статтею 166 про залишення в небезпеці, що спричинило смерть, та злісне невиконання батьківських обов'язків.

Причини смерті хлопчика, якому в липні мало виповнитися 3 роки – встановлюються,

– йдеться у повідомленні прокуратури.

Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Старша дитина наразі перебуває під опікою родичів.



Горе-матір, яка довела свою дитину до смерті / Фото поліції

Окремо прокуратура перевіряє, чи належно реагували соціальні служби на умови проживання сім'ї та чи були вчасно вжиті заходи захисту дітей. У разі порушень може йтися про службову недбалість.

Коли держава бачить сигнали небезпеки для дитини – реакція має бути негайною! Якщо цього не сталося, відповідати мають усі, чия бездіяльність дозволила трагедії статися,

– наголосив керівник Київської облпрокуратури Дмитро Прокудін.

Які подібні трагічні інциденти з дітьми ставалися в Україні останнім часом?

У Тернопільській області 17 квітня 4-річний хлопчик загинув унаслідок нещасного випадку – дитина втопилася у ставку неподалік свого дому.

28 квітня у Львові, в одному з міських парків, знайшли сумку з тілом немовляти. Наразі тривають слідчі дії, правоохоронці встановлюють обставини загибелі дитини.

Також повідомляється, що чоловіка, обвинуваченого у вбивстві 8-місячного хлопчика на Кіровоградщині, після розгляду справи в апеляційному суді засудили до довічного ув'язнення. Суд встановив, що дитину систематично били, що зрештою призвело до її смерті.