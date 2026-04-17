Деталі трагічного інциденту розповіли в поліції Тернопільської області.

До теми Засипало піском: на Київщині загинув 11-річний хлопчик

Що відомо про загибель 4-річної дитини?

Повідомлення про смерть хлопчика надійшло до правоохоронців від медиків "швидкої". Поліціянти встановили, що трагедія сталася близько 11:40.

Медиків викликала бабуся хлопчика, коли знайшла дитину у воді. Як з'ясувалося, на той момент саме бабуся з дідусем наглядали за хлопчиком.

Мати загиблого була на роботі, бабуся перебувала в будинку, а дідусь порався на городі. Малюк же залишився на подвір'ї, але побіг до водойми, яка розташована за межами двору, приблизно за 100 метрів від будинку.

Родичі розповіли, що хлопчик і раніше бігав туди гратися. Бабуся помітила відсутність дитини, проте виявила його у ставку глибиною близько 70 сантиметрів.

Жінка витягнула малюка з води, дідусь намагався його відкачати. Медики, які прибули на виклик, теж пробували реанімувати дитину, однак, на жаль, безуспішно.

Загиблий хлопчик був єдиною дитиною у сім'ї. Його батько – військовий. За фактом трагедії слідчі відкрили кримінальну справу за статтею 115 КК України з позначкою "нещасний випадок".

Важливо! Поліція закликає батьків не залишати малолітніх дітей без нагляду, особливо поблизу водойм.

Нагадаємо про ще один трагічний випадок в Тернопільській області, коли мати довела до смерті свого 5-річного сина з інвалідністю, залишивши його без їжі та догляду, а потім задушила. Батько хлопчика також служить у ЗСУ.

У Рівненській області тривали пошуки дітей: що відомо?