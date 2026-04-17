Деталі трагічного інциденту розповіли в поліції Тернопільської області.
До теми Засипало піском: на Київщині загинув 11-річний хлопчик
Що відомо про загибель 4-річної дитини?
Повідомлення про смерть хлопчика надійшло до правоохоронців від медиків "швидкої". Поліціянти встановили, що трагедія сталася близько 11:40.
Медиків викликала бабуся хлопчика, коли знайшла дитину у воді. Як з'ясувалося, на той момент саме бабуся з дідусем наглядали за хлопчиком.
Мати загиблого була на роботі, бабуся перебувала в будинку, а дідусь порався на городі. Малюк же залишився на подвір'ї, але побіг до водойми, яка розташована за межами двору, приблизно за 100 метрів від будинку.
Родичі розповіли, що хлопчик і раніше бігав туди гратися. Бабуся помітила відсутність дитини, проте виявила його у ставку глибиною близько 70 сантиметрів.
Жінка витягнула малюка з води, дідусь намагався його відкачати. Медики, які прибули на виклик, теж пробували реанімувати дитину, однак, на жаль, безуспішно.
Загиблий хлопчик був єдиною дитиною у сім'ї. Його батько – військовий. За фактом трагедії слідчі відкрили кримінальну справу за статтею 115 КК України з позначкою "нещасний випадок".
Важливо! Поліція закликає батьків не залишати малолітніх дітей без нагляду, особливо поблизу водойм.
На Тернопільщині 4-річний хлопчик потонув у ставку
Нагадаємо про ще один трагічний випадок в Тернопільській області, коли мати довела до смерті свого 5-річного сина з інвалідністю, залишивши його без їжі та догляду, а потім задушила. Батько хлопчика також служить у ЗСУ.
У Рівненській області тривали пошуки дітей: що відомо?
5 квітня ввечері в селі Колки на Рівненщині зникли двоє братів віком 3 і 4 роки – вони поїхали кататися на велосипеді та не повернулися. Того ж дня їхня 35-річна мати звернулася до поліції, а згодом у водоймі виявили тіло молодшої дитини.
З'ясувалося, що хлопчики перебували в гостях у 56-річної бабусі, оскільки мати працює за кордоном. Родину загалом характеризують як благополучну, в ній також виховуються ще двоє старших дітей.
Пошуки старшого брата тривали понад десять днів. 15 квітня рятувальники знайшли його тіло приблизно за кілометр від місця зникнення.